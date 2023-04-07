Segezha Group приглашает туристов на экскурсию «Сильная бумага»

Экскурсии на предприятия Segezha Group всегда вызывают большой интерес. Фото: Segezha Group

Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») приглашает туристов на промышленную экскурсию по целлюлозно-бумажному флагману компании в Республике Карелия - Сегежскому ЦБК. Комбинат входит в «топ 15 предприятий промышленного туризма в России». Тур уже протестировали эксперты II Всероссийского Акселератора по промышленному туризму «Открытая промышленность», представители Федерального агентства по туризму и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Экскурсия на производство целлюлозы, крафт-бумаги и бумажных пакетов рекомендована широкой аудитории для общего развития, а также группам учащихся с целью профориентации. За 1,5-2 часа 10 экскурсантов в сопровождении профессионального экскурсовода смогут познакомится с основными производственными процессами и музеем СЦБК, в котором представлены все этапы и технологии выпуска уникальной мешочной бумаги повышенной прочности. Гости предприятия узнают много интересного о микрокрепированной бумаге, оценят ассортимент бумажной мешочной продукции, которая постепенно заменяет пластиковые пакеты. Экскурсанты увидят в работе новейшее оборудование мировых машиностроителей, БДМ №11 - бумагоделательную машина, похожую внешне на круизный лайнер или космический корабль.

Бумажный рай для промышленного блогера. Фото: Segezha Group

Сегежский ЦБК - единственный в России производитель небеленой крафт-бумаги для индустриальной и потребительской упаковки. Пакет из такой бумаги выдерживает вес до 60 кг, что также продемонстрируют в ходе экскурсии. В туре покажут, как обрабатывается сосновый баланс, как на сеточном столе бумфабрики формируется и обезвоживается целлюлозная масса, которая затем превращается в бумагу, почему для производства бумаги используют именно сосну, и как делали бумагу тысячи лет назад.

«Среди корпоративных ценностей компании - партнерство, эффективность, безопасность и открытость. Мы придерживаемся принципов информационной открытости, развиваем формы обратной связи и ценим мнение каждого. Участникам туристического проекта «Открытая промышленность» мы хотим показать, что современная лесная индустрия – интеллектуальная и высокотехнологичная. Здесь - автоматизированное управление, научно-исследовательская работа, фабрика идей сотрудников, управление качеством, логистика, финансы, защита и воспроизводство лесов. В то же время, первая промэкскурсия создана нами не только как наглядная демонстрация новейших технологий, мощностей и уникальной продукции, но и как инструмент для повышения престижа лесных профессий. Это крайне важная тема для тех экскурсантов, кто захочет работать в ЛПК. Мы планируем мультиплицировать эту тему во все наши регионы присутствия», - говорит вице-президент по стратегическим коммуникациям и бренду Segezha Group Кермен Манджиева.

Бумажная упаковка Segezha Group перевыполняет предписания ГОСТ по прочности в несколько раз. Фото: Segezha Group

Новая экскурсионная программа на СЦБК составлена специально для проекта «Открытая промышленность», она фокусируется на уникальных технологиях и свойствах выпускаемой продукции.