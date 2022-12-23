Для Мурманского областного краеведческого музея заключили контракт на поставку интерактивного оборудования

Здание краеведческого музея непростое во всех смыслах слова. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Северяне уже привыкли, что идти в Мурманский областной краеведческий музей надо не по адресу: проспект Ленина, 90, а на Павлова, 1а. В мае 2019 года основное здание закрыли на реконструкцию, которая должна была завершиться в 2020-м, но длится до сих пор. Почему работы в музее еще идут и когда он откроет двери – в нашем материале.

Здание краеведческого музея непростое во всех смыслах слова. Построили его в 1937 году, и с тех пор основательно не ремонтировали. Когда же настало время привести объект культурного наследия в порядок, выяснилось, что надо попотеть.

- Реконструкция – это всегда сложнее, чем новое строительство, она сопряжена с новыми открытиями для строителей. А когда мы говорим об объектах культурного наследия, еще и 1937 года ввода, то это вдвойне сложнее. Как только мы приступили к краеведческому музею, то столкнулись с работами, которые не планировались предыдущим контрактом, - рассказывает министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

В здании музея устанавливают лифты для маломобильных посетителей. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Так, когда подрядчик вскрыл полы, то выяснилось, что деревянные межэтажные перекрытия пришли в негодность, «провисли» и не смогли бы выдержать нагрузку от нового оборудования, которое собираются установить в залах.

- При проектировании обследование выполнялось точечно, потому что это был действующий музей. Обследовать все перекрытия было технически невозможно. Поэтому потребовались корректировка проектной документации, согласование и т.д. На это был потрачен год, - отмечает Ирина Вабищевич.

Также на сроках реконструкции сказалась пандемия коронавируса, когда возникли проблемы с рабочей силой, доставкой стройматериалов. В 2021 году добавилась новая головная боль – резкий рост цен на стройматериалы, и нередко поставщики расторгали уже заключенные контракты, требуя доплатить от 50 до 100% первоначальной стоимости. Из-за всех трудностей пришлось расторгать первоначальный контракт и заключать в июне 2022 года новый.

- Несмотря на непростую судьбу, сейчас здание фактически обновлено. Деревянные балки усилены металлом, проведено залитие полов, стяжки, - добавила профильный министр. – Пока сложно назвать финальную стоимость работ: мы находимся на экспертном сопровождении в федеральной государственной экспертизе, и особенности ее таковы, что проходит техническая часть, а в конце, после получения положительного заключения, будет проверяться и утверждаться окончательная стоимость.

На сроках реконструкции сказалась пандемия коронавируса, когда возникли проблемы с рабочей силой, доставкой стройматериалов. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

По словам и. о. начальника управления капитального строительства Алексея Солопекина, работа над наружными системами закончена на 100%, подрядчику осталось завершить отделку фасада и внутренних помещений. Также уже закуплены лифты, и оборудование готовится к пусконаладке.

- До реконструкции наше здание было труднодоступно для особенных посетителей. Теперь же будут работать два лифта, которые будут поднимать маломобильных гостей, представителей старшего поколения. Будут оборудованы специальные уборные со связью с дежурной администрацией, комнаты безопасности на случай ЧП. По всему музею будут установлены тактильные, звуковые и информационные технические средства, в том числе мнемосхемы и текстофоны, - рассказывает директор Мурманского областного краеведческого музея Елена Собашникова.

Также в залах появится современное интерактивное оборудование, которое дополнит экспозиции, которые любимы и знакомы не одному поколению северян, духом XXI века. Новейшей техникой оснастят и фондохранилища (богатство музея – свыше 174 тысяч экспонатов).

Как отметили в минстрое, ожидается, что к лету 2023-го будут завершены строительные работы и до конца года музей примет посетителей. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Мы очень хотим возвращения в свое историческое здание, чтобы приносить радость посетителям. Сейчас идет активная работа по детализации уже готовой концепции, есть контракт на создание экспозиции. Были учтены все пожелания сотрудников. Северяне увидят любимые экспозиции, также будут три зала для временных выставок, - добавляет Елена Павловна.

Как отметили в минстрое, ожидается, что к лету 2023-го будут завершены строительные работы и до конца года музей примет посетителей. К слову, сейчас краеведческий музей вышел на показатель порядка 96 тысяч посетителей с января, что даже больше допандемийных показателей.

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