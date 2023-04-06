Федор Конюхов рассказал, что мечтает долететь до Чукотки

Путешественник планирует установить новые рекорды. Фото: ПАО «ФосАгро»

В Международном мультимедийном центре МИА «Россия Сегодня» состоялась пресс-конференция путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло, посвященная итогам рекордного перелета на тепловом воздушном шаре «ФосАгро».

Напомним, 24-26 марта состоялся рекордный трансконтинентальный перелет Федора Конюхова и Ивана Меняйло на тепловом воздушном шаре «ФосАгро» - самом большом за всю историю отечественного воздухоплавания. В ходе экспедиции, которая стартовала в Кировске, путешественники преодолели по воздуху 2540 км и приземлились в аэропорту поселка Хатанга в Красноярском крае. Таким образом, российские аэронавты побили предыдущий мировой рекорд, установленный японским пилотом Мичио Канда в 1994 году.

Накануне в Международном мультимедийном центре МИА «Россия Сегодня» состоялась пресс-конференция мировых рекордсменов. Она вызвала неподдельный интерес у представителей СМИ. Об этом свидетельствовал не только полный зал, но и большое количество вопросов, поступивших в ходе и накануне встречи по электронной почте.

В ходе беседы с журналистами Федор Конюхов подробно рассказал о прошедшем полете, а также о подготовке к нему, которая заняла около года. Также прославленный путешественник отметил роль генерального партнера экспедиции – компании «ФосАгро». Именно по ее заказу специально для трансконтинентального перелета был изготовлен аэростат с объемом оболочки 12 тысяч кубометров. Это делает его самым большим за всю историю отечественного воздухоплавания.

В ходе беседы с журналистами Федор Конюхов подробно рассказал о прошедшем полете, а также о подготовке к нему. Фото: ПАО «ФосАгро»

О том, почему ФосАгро решила поддержать воздухоплавателей в их стремлении установить новый мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета на аэростате рассказала заместитель генерального директора компании Светлана Афанасьева, принимавшая участие в пресс-конференции.

- Компания охотно поддерживает спорт высоких достижений – это область, где человек стремясь к успеху преодолевает себя и раздвигает границы возможностей. ФосАгро также оказывает поддержку исследователям и ученым, которые своими достижениями делают нашу страну, нашу цивилизацию, сильнее. Победы и достижения этих людей придают особое звучание России во всем мире, - отметила Светлана Афанасьева. - Проект Федора Конюхова и Ивана Меняйло очень созвучен нашей философии, стремлению к развитию, к постановке и решению сверхзадач. Корпоративная культура ФосАгро также нацелена на достижение самых амбициозных целей. Компания каждый год бьёт производственные рекорды и не стоит на месте, наращивая инвестиции в развитие.

В завершение пресс-конференции в адрес Федора Конюхова прозвучал и самый ожидаемый вопрос – намерен ли прославленный путешественник остановиться на достигнутом или уже планирует новые рекорды.

– Во время перелета нам некогда было говорить: когда горелки гудят, это сложно, – рассказал Федор Конюхов. – Как только мы приземлились, еще даже в душ не сходили, уже начали говорить о будущем. Наша страна великая и протяженная. Мы побили рекорд. Американцы уже планируют побить и наше достижение, поэтому мы планируем пролететь еще больше: так же из Кировска на новом шаре «ФосАгро» долететь до Чукотки и закрыть эту тему. Я Чукотку очень люблю, провел там свою юность.

– Еще не вся наша страна покорена тепловым аэростатом, к чему мы, наверное, и готовимся, – добавил Иван Меняйло.

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