Когда кровавые картины уже не вызывают страха. Следователь мурманской полиции рассказала о своей работе

Элина Приземина отмечает, что страха на местах преступлений уже нет - опыт сказывается. Фото: Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

6 апреля отмечается День работника следственных органов МВД России. В преддверии профессионального праздника, посвященного тем, кто раскрывает запутанные дела, «КП»-Мурманск» поговорила с начальником отделения по расследованию преступлений на территории Октябрьского округа Мурманска СУ УМВД России по городу Мурманску Элиной Приземиной.

- Элина, расскажите, как вы начали свою карьеру следователя полиции?

- Я пришла в профессию в 2008 году. Поступила в Калининградский юридический институт МВД России, где училась пять лет по специальности «правоохранительная деятельность». Не думала, что буду работать в полиции, родители меня к этому подтолкнули: мол, попробуй. Ну, я и решилась. После выпуска начала работать в детской комнате полиции (ПДН. – Ред.), а в 2014 году перевелась в следствие. И тогда поняла - это мое, что я получаю удовольствие от этого дела.

- Что вы расследуете?

- Это преступления общеуголовной направленности - хищение с банковских счетов, причинение тяжкого вреда здоровью, мошенничество.

- С какими сложностями приходится сталкиваться в работе?

- Бывает сложно с людьми, которые верят аферистам. Они с мошенниками общаются, деньги переводят, а потом тем же людям звоним уже мы, следователи, чтобы связаться по этой проблеме, а они трубку не берут. Приходишь домой – дверь не открывают. Обвиняемые тоже не всегда к нам ходят, приходится их искать по всему городу, как говорится, с собаками.

Был сложный случай, когда человек совершил разбой, но при этом выяснилось, что он состоит на учете у врача-психиатра. В этом случае мы назначаем экспертизы, чтобы понять, вменяемый ли он и подлежит ли уголовной ответственности. Выяснилось, что в момент совершения преступления он осознавал характер своих действий, но при этом после отправки в СИЗО перестал понимать происходящее. И мы долго думали, что делать, изучили много литературы, консультировались с судами. В итоге отправили его на лечение в Санкт-Петербург.

Чтобы раскрыть дело, важно сразу начать работать по горячим следам. Фото: Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

- Бывало ли страшно выезжать на места совершения преступлений?

- Так как я работаю давно, страха уже как такового нет. Но помню в начале своей карьеры был случай до дрожи по телу - я выезжала на драку в 2013 году. Тогда между собой сцепились две женщины. Казалось бы, ничего такого, бытовой конфликт, но было жутко. Еще в Калининграде выезжала на ДТП, где насмерть сбили маленького ребенка. Некоторое время я не могла от этой картины отойти, так как у меня тоже есть дети, было тревожно. А сейчас уже проще. Так, последний раз я выезжала на место преступления с ножевым ранением человека, когда вся квартира была в крови. Пострадавшего тогда врачи с того света, можно сказать, вытащили. Но ужаса в тот момент я не почувствовала.

- Часто ли обвиняемые противодействуют следствию? Что помогает вывести их на чистую воду?

- В 2022 году у меня на расследовании было преступление, когда обвиняемый не признавал вину. Мужчина проник в магазин и похитил товар, было видео и другие доказательства. Но он начал доказывать, мол, «в такой одежде полгорода ходит», хотя сам сидел передо мной в этой же одежде. В итоге суд над ним все же состоялся. Но такие случаи, когда человек все-все отрицает, редки.

Вообще, чтобы раскрыть преступление, важно сразу начать работать по горячим следам. Если в течение суток злоумышленник пойман, то вероятность, что его «расколют», будет больше, чем если это сделать позже. На месте преступления мы не только снимаем отпечатки пальцев. Так, у преступников мы в обязательном порядке изымаем буккальный эпителий, или попросту слюну, чтобы внести в базу ДНК. Сейчас же все «умные» и идут на преступление не с голыми ногами и руками. Если эксперт сможет получить смыв с участка преступления, к которому злоумышленник, например, случайно прислонился, то можно будет по ДНК установить его личность.

- Бывали ли смешные случаи в вашей практике?

- Не так давно произошла кража денег из цветочного магазина в Мурманске, информация о ней разлетелась по всем соцсетям. В торговую точку зашли двое мужчин, один из которых сделал вид, что выбирает товар, а другой взял деньги из кассы. Тут он заметил камеру видеонаблюдения и, немного поразмыслив, решил вернуть деньги на место. Ранее в отношении этого товарища я расследовала уголовное дело о краже, и тогда его удалось привлечь к ответственности благодаря буккальному эпителию, хотя он отрицал свою вину. Он уже отсидел в местах не столь отдаленных, вышел и опять взялся за старое.

- Какой у вас график? Бывает ли, что ночью поступает звонок и приходится выезжать куда-то?

- Все дела невозможно переделать в рабочее время. Плюс есть суточные дежурства, когда мы не спим всю ночь, в том числе и выезжаем на места происшествия. Бывает, что нужно срочно допросить кого-то, и тогда приходится в выходной день выходить либо задерживаться. Супруг у меня сам раньше работал в полиции, поэтому он относится с пониманием к моему расписанию сумасшедшему. Но, несмотря на это, я люблю свою работу. Считаю, что нашла свое призвание.

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