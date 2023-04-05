Новообразования кожи: о симптомах и лечении. Фото: предоставлено Онкодиспансером, г. Петрозаводск.

Различные кожные новообразования встречаются очень часто. Врачи-дерматологи и дермато-косметологи занимаются удалением различных видов доброкачественных кожных новообразований: папиллом, родинок, кожного рога, кератом, остроконечных кондилом, контагиозного моллюска. Удаление злокачественных опухолей кожи (меланома, плоскоклеточный рак кожи, базалиома) – прерогатива только врачей-онкологов, с обязательным гистологическим исследованием.

Доброкачественные новообразования кожи характеризуются медленным ростом, в процессе которого их клеточные элементы остаются в пределах опухоли, не прорастая в соседние ткани. Новообразование, равномерно увеличиваясь, отодвигает и сдавливает здоровые ткани, в результате чего последние как бы исполняют роль капсулы. Хотя доброкачественные опухоли атипичны, но метастазирование их клеток отсутствует.

Злокачественные новообразования кожи обладают быстрым клеточным делением, инфильтрирующим (инвазивным) ростом незрелых атипичных клеток.

Прежде, чем удалить образование на кожном покрове, необходимо проконсультироваться с врачом-онкологом. После получения разрешения на удаление образования, врач назначает дату удаления или направляет к хирургу по месту жительства.

В компетенции врача назначить дополнительное обследование, определить необходимость удаления образований, взять материал на гистологическое исследование клеток и др.

Лечение опухолей заключается в их удалении термическим способами (криодеструкция), электроэксцизией, лучевого воздействия или хирургическим способам при невозможности использования других. Наиболее эффективным и надежным является удаление кожных новообразований радиоволновым (Сургитрон) или лазерным методом.

Лазерное удаление новообразований кожи осуществляется без непосредственного контакта с тканями. Оно характеризуется высокой точностью, отсутствием кровотечения и грубых послеоперационных рубцов, а также исключает занос патологических клеток в пограничные с опухолью ткани. Лазерное удаление новообразований является наиболее предпочтительной технологией, потому что может применяться в случае практически всех видов кожных дефектов.

Способ удаления патологического участка кожи с помощью радиоволнового ножа аппарата «Сургитрон» обладает всеми преимуществами операции посредством лазера. В то же время, этот метод, обладая высокой точностью и узкой направленностью радиоволнового пучка, позволяет сохранить неразрушенной саму опухоль для гистологического изучения. Она является максимально нетравматичной процедурой, в основе которой лежит применение высокочастотных волн для удаления новообразований. Этот способ используют даже при необходимости убрать элемент, расположенный в труднодоступном месте (слизистая рта, веки). К преимуществам радиоволновой хирургии относят: полное отсутствие боли во время процедуры, отсутствие кровотечения после удаления, на месте удаления не остается следа, отсутствие риска присоединения вторичной инфекции.

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