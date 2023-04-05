Миллиарды рублей ради людей. В Мурманской области подвели итоги работы по нацпроектам за 2022 год

По нацпроекту «Образование» работа выполнена на 100%. Так, в регионе открыто свыше 50 центров «Точки роста». Фото: Правительство Мурманской области

Национальные проекты – это не что-то далекое от простых людей. Так, в Мурманске в рамках такой работы отремонтировали драмтеатр, в Североморске построили лицей на 1200 мест – первую школу в регионе за последние 30 лет, в Кировске - административно-спортивный комплекс для детско-юношеской школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту, а также систему искусственного оснежения, подъемки и освещения. Теперь эта площадка стала лучшей в России для подготовки юных спортсменов.

О том, как идет работа по нацпроектам, в том числе итогах за 2022 год, говорили на заседании в правительстве Кольского Заполярья. Всего в прошлом году на работу по нацпроектам выделили 16,5 миллиарда рублей, работа велась в рамках 48 региональных программ.

- Все нацпроекты тесно сопряжены со стратегическим проектом «На Севере – жить!». За четыре года количество проектов увеличилось с 10 до 12, в работе задействованы все муниципалитеты. Бюджет нацпроектов имеет устойчивую тенденцию к увеличению. 97,7% составляет средний уровень достижения поставленных задач за 2022 год, средний показатель по России – 97,2%, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Приоритет нацпроектов – люди. В Кольском Заполярье на поддержку семей с детьми в 2022 году выделили два миллиарда рублей. И северянам такая помощь дает опору - например, в регионе растет количество многодетных семей.

Один из отличников в Мурманской области - нацпроект «Экология», который реализовали на 100%. О хрупкой природе Крайнего Севера заботились разными способами: например, на 952,09 гектара высадили деревья, очистили 41,8 километра береговой полосы, на свалке в Дровяном и территории бывшей птицефабрики «Снежная» идет рекультивация. Благодаря видимой и невидимой для северян работе, регион расположился на 11-м месте национального экологического рейтинга, а также стал номером один среди регионов СЗФО.

Новый ФОК в Заозерске - пример работы по нацпроекту «Демография». Фото: Правительство Мурманской области

На 100% также выполнены нацпроекты «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Туризм и индустрия гостеприимства».

Все показатели достигнуты в образовании.

- Среди значимых проектов – «Точки роста», ремонт мастерских в колледжах, оборудование спортплощадок и технопарк «Кванториум». Это все востребовано у юных северян, – сообщила первый заместитель губернатора Оксана Демченко.

Есть чем гордиться и в сфере культуры, где тоже результат работы 100% . На базе Кировского городского Дворца культуры создали виртуальный концертный зал, модернизированы семь библиотек по модельному типу, созданы 12 мультимедиа-гидов с технологией дополненной реальности в шести музеях региона.

- Капитально отремонтировали два значимых культурных объекта – Зареченский культурно-досуговый центр «Космос» и детскую школу искусств в Ковдоре. Они получились современными и комфортными, – уточнили в правительстве региона.

На достигнутых результатах не остановятся: ресурсы, силы и желание для дальнейшей работы есть.

- В 2023 году продолжится реализация 12 нацпроектов. Финансирование составит 17,5 миллиарда рублей. Сейчас в работе 190 объектов, завершить необходимо 177, среди них три объекта капитального строительства – водозаборное сооружение в Териберке, амбулатория в Зеленоборском, рекультивация свалки в Заозерске, – отметила Оксана Демченко.

Фото: Правительство Мурманской области

КОНКРЕТНО

Успехи в цифрах

47,6 миллиарда рублей составило финансирование нацпроектов в регионе за последние четыре года. При этом 60% средств направлены на здравоохранение, демографию, создание комфортной городской среды, решение проблем с жильем.

За это время:

- построены 23 объекта,

- благоустроены 825 придомовых территорий,

- создано 133 общественных пространства,

- открыты 53 центра гуманитарного и цифрового образования «Точки роста» при школах,

- приведены в порядок 300 километров дорог,

- поставлены две тысяч единиц оборудования для учреждений здравоохранения, спорта, образования и культуры,

- сданы 7 детских садов, 4 ФОКа.

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