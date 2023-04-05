«Возносит наверх и тут же разбивает вдребезги». В Мурманске прозвучала опера Рахманинова «Алеко»

Ксения Мусланова, исполнившая партию Земфиры, поделилась, что эта роль стала для нее уже родной. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Эпичная и масштабная, напряженная, но с ноткой лирики... В апреле по всей России будет звучать музыка Сергея Васильевича Рахманинова, ведь в этом году отмечается 150-летие со дня рождения выдающегося композитора, подарившего миру немало великих произведений.

В Заполярье музыканта ценят. Так, в Мурманской областной филармонии к юбилею Рахманинова прошел концерт – тандем московских и северных музыкантов исполнил для зрителей одноактную оперу «Алеко». Она написана на либретто В. И. Немировича-Данченко, основанном на поэме Пушкина «Цыганы».

В либретто оперы поэма Пушкина сильно сокращена, местами изменена. Действие сразу вводит в драматически напряженную ситуацию.

Придерживаясь пушкинской мысли, либреттист подчеркнул основной конфликт – столкновение вольных, далеких от цивилизованного мира цыган с гордым и одиноким Алеко. Бежавший из «неволи душных городов», мечтавший обрести душевный покой в степях под гостеприимным кровом кочевников, он, однако, отмечен проклятьем своего общества. Характеристике душевных переживаний Алеко композитор уделил основное внимание.

Музыкальным руководителем и дирижером-постановщиком оперы выступил Андрей Рейн из Москвы, который на протяжении двух десятков лет работает с мурманскими артистами. К выступлению начали готовиться еще полгода назад, а затем в течение несколько дней музыканты репетировали все вместе здесь, в Мурманске.

- Рахманинова я очень люблю. Наверное, слышал все его произведения. Опера «Алеко» довольно сложна, потому что она фрагментарная. Чтобы преодолеть сюжетную разомкнутость и у слушателей сложилось более целостное впечатление от концерта, мы решили добавить в оперу некоторые стихотворные фрагменты из поэмы Пушкина. Они звучат вперемешку с музыкальными номерами, что помогает выстроить единую сюжетную линию, - говорит дирижер Московского оперного дома.

В дальнейших планах у музыкального руководителя - поставить концерт по «Пиковой даме» Петра Ильича Чайковского.

Главные партии в опере исполнили московские артисты: Алеко - Михаил Атаманович (баритон), Земфира - Ксения Мусланова (сопрано), молодой цыган - Александр Чернов (тенор). Мурманские исполнители: Семен Высотчин - отец Земфиры (бас), Лилия Мифтахова (контральто), которая выступила в роли старой цыганки. Музыкальное настроение задавал Мурманский филармонический оркестр, а дополнял картину камерный хор «Амадеус».

Ксения Мусланова, исполнившая партию Земфиры, поделилась, что эта роль стала для нее уже родной. Перевоплощаясь, она чувствует себя как рыба в воде.

- В музыкально-драматическом театре «Анте», где я работаю музыкальным руководителем, первой оперой, которую мы поставили, стала «Алеко». Она имела большой успех, мы завоевали с ней несколько премий, ездили на гастроли. Так что в этом спектакле я пою достаточно часто, люблю Земфиру за ее свободолюбие и страстность. Музыка Рахманинова бесподобна – завораживающая, захватывающая, которая возносит наверх и тут же разбивает все в драматические моменты. Душа раскрывается и тут же сжимается от происходящего, - рассказывает Ксения Мусланова, солистка Московского академического государственного театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Голос артисты всегда берегут перед такими мощными выступлениями. Музыкальный инструмент всегда можно настроить, а артисты, которые работают именно с голосом, зависят от многих факторов, которые влияют на организм - погоды, перелетов, настроения, еды. Но, в любом случае, занятия проходят каждый день.

Ведущей концертного исполнения оперы выступила мурманская актриса и музыкант Екатерина Ефремова, которая помогала слушателям с головой окунуться в атмосферу происходящего на сцене, зачитывая отрывки из произведения Пушкина.

- Несмотря на то, что Рахманинов большую часть жизни прожил за рубежом, это композитор русской души. Это подарок судьбы, когда ты можешь находиться на сцене с музыкантами и быть причастным к этому. Артисты опытные, спектакль у них в репертуаре, поэтому все получилось легко, слаженно и воздушно, - подытожила Екатерина.

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