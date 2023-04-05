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Звезды5 апреля 2023 7:31

«Возносит наверх и тут же разбивает вдребезги». В Мурманске прозвучала опера Рахманинова «Алеко»

К 150-летию Рахманинова в Мурманске прозвучала опера «Алеко»
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Ксения Мусланова, исполнившая партию Земфиры, поделилась, что эта роль стала для нее уже родной.

Ксения Мусланова, исполнившая партию Земфиры, поделилась, что эта роль стала для нее уже родной.

Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Эпичная и масштабная, напряженная, но с ноткой лирики... В апреле по всей России будет звучать музыка Сергея Васильевича Рахманинова, ведь в этом году отмечается 150-летие со дня рождения выдающегося композитора, подарившего миру немало великих произведений.

В Заполярье музыканта ценят. Так, в Мурманской областной филармонии к юбилею Рахманинова прошел концерт – тандем московских и северных музыкантов исполнил для зрителей одноактную оперу «Алеко». Она написана на либретто В. И. Немировича-Данченко, основанном на поэме Пушкина «Цыганы».

В либретто оперы поэма Пушкина сильно сокращена, местами изменена. Действие сразу вводит в драматически напряженную ситуацию.

Придерживаясь пушкинской мысли, либреттист подчеркнул основной конфликт – столкновение вольных, далеких от цивилизованного мира цыган с гордым и одиноким Алеко. Бежавший из «неволи душных городов», мечтавший обрести душевный покой в степях под гостеприимным кровом кочевников, он, однако, отмечен проклятьем своего общества. Характеристике душевных переживаний Алеко композитор уделил основное внимание.

Музыкальным руководителем и дирижером-постановщиком оперы выступил Андрей Рейн из Москвы, который на протяжении двух десятков лет работает с мурманскими артистами. К выступлению начали готовиться еще полгода назад, а затем в течение несколько дней музыканты репетировали все вместе здесь, в Мурманске.

- Рахманинова я очень люблю. Наверное, слышал все его произведения. Опера «Алеко» довольно сложна, потому что она фрагментарная. Чтобы преодолеть сюжетную разомкнутость и у слушателей сложилось более целостное впечатление от концерта, мы решили добавить в оперу некоторые стихотворные фрагменты из поэмы Пушкина. Они звучат вперемешку с музыкальными номерами, что помогает выстроить единую сюжетную линию, - говорит дирижер Московского оперного дома.

В дальнейших планах у музыкального руководителя - поставить концерт по «Пиковой даме» Петра Ильича Чайковского.

Главные партии в опере исполнили московские артисты: Алеко - Михаил Атаманович (баритон), Земфира - Ксения Мусланова (сопрано), молодой цыган - Александр Чернов (тенор). Мурманские исполнители: Семен Высотчин - отец Земфиры (бас), Лилия Мифтахова (контральто), которая выступила в роли старой цыганки. Музыкальное настроение задавал Мурманский филармонический оркестр, а дополнял картину камерный хор «Амадеус».

Ксения Мусланова, исполнившая партию Земфиры, поделилась, что эта роль стала для нее уже родной. Перевоплощаясь, она чувствует себя как рыба в воде.

- В музыкально-драматическом театре «Анте», где я работаю музыкальным руководителем, первой оперой, которую мы поставили, стала «Алеко». Она имела большой успех, мы завоевали с ней несколько премий, ездили на гастроли. Так что в этом спектакле я пою достаточно часто, люблю Земфиру за ее свободолюбие и страстность. Музыка Рахманинова бесподобна – завораживающая, захватывающая, которая возносит наверх и тут же разбивает все в драматические моменты. Душа раскрывается и тут же сжимается от происходящего, - рассказывает Ксения Мусланова, солистка Московского академического государственного театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Голос артисты всегда берегут перед такими мощными выступлениями. Музыкальный инструмент всегда можно настроить, а артисты, которые работают именно с голосом, зависят от многих факторов, которые влияют на организм - погоды, перелетов, настроения, еды. Но, в любом случае, занятия проходят каждый день.

Ведущей концертного исполнения оперы выступила мурманская актриса и музыкант Екатерина Ефремова, которая помогала слушателям с головой окунуться в атмосферу происходящего на сцене, зачитывая отрывки из произведения Пушкина.

- Несмотря на то, что Рахманинов большую часть жизни прожил за рубежом, это композитор русской души. Это подарок судьбы, когда ты можешь находиться на сцене с музыкантами и быть причастным к этому. Артисты опытные, спектакль у них в репертуаре, поэтому все получилось легко, слаженно и воздушно, - подытожила Екатерина.

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