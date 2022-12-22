В Мурманске на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» случился пожар

Утром 22 декабря на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» случился пожар. Фото: t.me/murmansk_chp

Утром 22 декабря к 35 СРЗ в Мурманске были стянуты экстренные службы. На этой неделе на судоремонтном заводе началась операция по выводу из сухого дока авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», сегодня на корабле случился пожар.

- Произошло локальное задымление, которое было своевременно обнаружено. Прибывшие на место аварийная партия корабля и оперативные службы ликвидировали последствия происшествия. Ущерба нет, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

О пострадавших не сообщается. По предварительным данным, возгорание произошло в одном из трюмов. Проводится проверка по данному происшествию, по неофициальным данным, операция по выводу из дока отложена на две недели.

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