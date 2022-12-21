«Я ему сказала, что его маме должно быть стыдно». Мурманчанка отчитала и высмеяла телефонных мошенников

Схемы мало меняются из года в год, в основе всегда одно – злоумышленники рассказывают, что на имя человека якобы пытаются взять кредит. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кажется, что телефонные мошенники под видом сотрудников банков позвонили уже всем жителям России, у которых есть мобильные телефоны. Схемы мало меняются из года в год, в основе всегда одно – злоумышленники рассказывают, что на имя человека якобы пытаются взять кредит. Разве что обновляются детали. Например, теперь все чаще «сотрудники банков» звонят в паре с якобы сотрудниками полиции или следователями.

Жительница Мурманска рассказала «КП»-Мурманск», как ей позвонили мошенники.

- Сначала мне поступил звонок вечером 20 декабря с обычного мобильного номера. Мужчина с ходу обратился ко мне по имени и отчеству, перепутав отчество. Начал говорить, что от моего имени поступила заявка, в ней указаны два номера - какой стоит привязать к заявке? Один номер оказался моим, другой незнакомым. Когда я спросила, в чем суть заявки, он с наездом стал говорить: «Подождите, Ольга Анатольевна, вы оставляли заявку несколько часов назад и не знаете, какую?». Расчет был явно на то, что я запаникую, и тогда мне скажут про мошенников. Но как только я стала выяснять подробности (в каком городе остановлена заявка, номер отделения и пр.), мой собеседник прервал разговор, - рассказывает северянка.

Но утром следующего дня ей снова позвонили с неизвестного номера точно с таким же разговором: что, мол, от ее имени оставлена заявка на некую услугу, и какой телефон можно к ней привязать.

Теперь все чаще «сотрудники банков» звонят в паре с якобы сотрудниками полиции или следователями. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Я решила действовать иначе - сказала, что можно тот номер, который не мой. Естественно, я не подала виду, что это не мой телефон. Мужчина на том конце провода помолчал, видимо, удивившись, и стал спрашивать, есть ли у меня вопросы по заявке. Я сказала, что мне все предельно ясно, я все принимаю. Он явно не ожидал такого поворота и не знал, как меня вывести на панику. И тогда я пошла в атаку – стала спрашивать, а могу ли я взять еще один кредит. Мой собеседник стал злиться и сказал, что мой кредитный лимит исчерпан, больше ничего нельзя сделать. И тут я подумала, что мошенники звонят людям сейчас, перед праздниками, и ведь кто-то им поверит, лишится крупной суммы, и праздник будет уже грустным. Я разозлилась и стала отчитывать этого мужчину. Сказала, что его маме должно быть стыдно за такого сына, что пусть найдет себе хорошую работу, а не обманывает людей. Естественно, мошенник стал злиться, кричать, что я не имею права его оскорблять, что мне сейчас придет код для подтверждения заявки на кредит, - продолжает северянка.

СМС от банка действительно пришла, но с пометкой: «Ваш код для подтверждения номера телефона в онлайн-заявке». Однако северянка перешла в приложение банка, проверила историю и операцию и поняла, что мошенники, узнав ее ФИО и номер телефона, пытались ее же руками оформить кредит.

Северянка перешла в приложение банка, проверила историю и операцию и поняла, что мошенники, узнав ее ФИО и номер телефона, пытались ее же руками оформить кредит. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Меня в общении с мошенниками смутило несколько моментов. Надеюсь, что земляки сейчас это прочитают и запомнят, чтобы их не обманули. Во-первых, мне звонили с обычных мобильных номеров. Когда после я попробовала на них перезвонить, то они оказались выключенными. Во-вторых, звонившие представлялись сотрудниками технического отдела. Надо понимать, что кредитами технические отделы явно не занимаются. Грубо говоря, технический отдел – это закупка техники для банка, обслуживание ее, но не финансовые операции. Также когда я спросила, а какой же у меня кредитный лимит и какой кредит мне сейчас дают, мне стали говорить, что сотрудники банка не владеют такой информацией. Также мошенники не отвечают на уточняющие вопросы, например, из какого отделения банка звонят, какая должность. Причем отмечу, что во время второго разговора я сказала привязать к заявке незнакомый мне номер, а код для подтверждения онлайн-обращения пришел все равно на мой настоящий номер. Хочу призвать всех северян: когда вам звонят якобы из банка, сохраняйте голову холодной. Не надо слепо все подтверждать, соглашаться, впадать в панику. То, что вам звонят на мобильный, знают ваши имя и отчество, ничего не значит. Пока вы не сказали код с телефона, данные карты или прочее – кредит на вас не возьмут. Если же волнуетесь – кладите трубку, ищите номер банка на официальном сайте, звоните по нему и уточняйте, действительно ли на вас пытаются взять кредит, - советует наша читательница.

Напомним: в УМВД по Мурманской области составили топ самых распространенных видов мошенничества, с которыми сталкиваются северяне.

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