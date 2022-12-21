Владимир Спиваков и его музыканты дали концерт в Петрозаводске

Знаменитый дирижер и его оркестр посетили Петрозаводск. Фото: Леонид Николаев

Концерт состоялся на сцене Карельской филармонии 15 декабря звучала музыка Бетховена: Седьмая симфония и Первый концерт для фортепиано с оркестром, в котором солировал молодой пианист Александр Ключко. Событие приурочено ко Дню рождения выдающегося композитора, пианиста и дирижера, последнего представителя венской классической школы Людвига ван Бетховена.

По словам Александра Ключко, Первый Концерт Бетховена в его исполнении в сопровождении маэстро Владимира Спивакова исполняется впервые.

– Мы дважды играли 2-й концерт Рахманинова и сейчас впервые будем исполнять Первый концерт Бетховена. Играть с оркестром – это огромное удовольствие, потому что можно почувствовать полную свободу, быть уверенным в том, что дирижер и музыканты всегда могут поддержать. Это настоящая истинная творческая свобода, потому что мы погружаемся в замысел композитора, в его нотный текст. Но ведь есть изречение о том, что музыка – это не то, что написано в нотах. С маэстро у нас сложились очень благоприятные для творческого процесса отношения. В ходе работы Владимир Теодорович очень скурпулезен во всех мельчайших деталях, чуток в отношении диалога с солистами. Иногда у нас возникают творческие споры, но мы всегда находим общее понимание в работе над музыкальным произведением, – поделился с журналистами молодой музыкант.

Исполнение произведений Бетховена было принято публикой с восторгом, наполнив зал непрекращающимися аплодисментами и бурными овациями. Концерт в столице Карелии состоялся, благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив.