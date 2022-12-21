Все началось с музыки

Круглый стол прошел в Карельской филармонии. Фото: Наталья Шарай

В рамках проекта зритель смог увидеть музыкальный калейдоскоп из новых сочинений и постановок, часть из которых вошла в репертуар Карельской филармонии.

К числу представленных произведений относятся такие ценные для музыкального репертуара Карелии сочинения, как «Великое посольство», «Арап Петра Великого» для Оркестра русских народных инструментов «Онего», симфония «Осударева дорога» (композитор – А. Чайковский) для симфонического оркестра; цикл хоровых произведений для Мужского камерного хора, две постановки для детей и подростков, исполненных солистами филармонии, а также фантазия для знаменитого кондопожского органа.

Хоровая программа для Мужского камерного хора о Петровской Карелии получила название «Карелия – любовь моя». В создании произведений приняли участие современные композиторы Антон Висков, Сергей Екимов, Владислав Панченко. Сказка Александра Картушина с музыкой Вячеслава Терентьева стала ценным приобретением для афиши солистов филармонии. Сочинение Анастасии Сало «Времена года» – фантазия для органа Дворца искусств города Кондопоги завершило серию премьер проекта «Край, разбуженный Петром».

Празднование юбилея Петра Великого, представленное Карельской филармонией стало праздником и счастливым событием для слушателей Санкт-Петербурга, Кеми, Беломорска, Медвежьегорска, Олонца, Сортавалы, Питкяранты, Лахденпохьи, Сегежи, Кондопоги, Костомукши и Новой Вилги. Благодарные отзывы от слушателей городов сделали проект важным и ценным событием.

Встреча началась с исполнения песни из сказки «Как царь Петр к карельскому кузнецу за советом ходил». Музыкальное сочинение было исполнено солисткой филармонии Алиной Кардаковой в сопровождении квартета русских народных инструментов.

– Личность Петра невероятна важна для развития русского общества, его культурной составляющей. Уровень празднования мероприятий, приуроченных к памятным датам, связанных со свершениями Петра Первого – это всегда индикатор состояния общества. Как отмечали юбилеи императора в Петрозаводске? В Карелии есть так называемый «документ» о праздновании 200-летия Петра I – это наш памятник, который находится на набережной Петрозаводска, не нужно об этом забывать, – поделился на мероприятии круглого стола директор Национального музея, историк Михаил Гольденберг, который подарил название проекту.

Также мероприятие посетили давние друзья филармонии, которые принимали участие в создание программ. Проект прошел при поддержке Министерства культуры Российской Федерации