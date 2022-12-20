В Мурманске поделились опытом волонтерских проектов

По словам Макаровой, уже сформирован пул активистов, которые включаются в работу в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На базе Лаборатории устойчивого развития ПОРА в Мурманске состоялось заседание дискуссионного клуба «Развитие волонтерства в Арктической зоне на примере Мурманской области. Модный тренд или добровольная работа?».

Председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин подчеркнул роль экологического волонтерского движения в Арктике, где совместные инициативы граждан по сбережению природы являются более насущными, чем в других, менее уязвимых регионах страны.

«Очень важной функцией волонтерского движения является общественный контроль», — утверждает Доронин. Менее месяца назад, в ноябре 2022 года, в Мурманске были вручены удостоверения общественного инспектора по охране окружающей среды участникам программы «Арктический волонтер», которую реализует ПОРА совместно с Росприроднадзором, при поддержке Всероссийского общества охраны природы. Мурманская область стала уже третьим арктическим регионом, где сформирован кадровый резерв общественных экологических инспекторов в Арктике, напомнил эксперт.

«Волонтерство очень важно для устойчивого развития региона. Всегда важен симбиоз, и хорошо, что у нас получилось его создать между добровольцами и органами государственного контроля в сфере охраны природы»,— говорит Екатерина Макарова, менеджер экологических проектов ПОРА.

По словам Макаровой, уже сформирован пул активистов, которые включаются в работу в Мурманской области. Это 54 новых общественных инспектора по охране окружающей среды, проживающие от Никеля до Кандалакши. «К примеру, в Мончегорске совместно с Росприроднадзором была проведена беседа с представителями «РЖД» на предмет правильного сжигания мусора»,— рассказывает Макарова.

Павел Иванов из Мончегорска не первый год активно участвует в добровольной общественной работе. Теперь для него это стало образом жизни. Сейчас он в составе большой группы единомышленников занимается восстановлением полуразрушенной теплицы на территории Мончегорского лесничества. Детский сад и школа, находящиеся по соседству, также включились в проект и после его завершения готовы озеленить свою территорию тепличными саженцами. Это станет частью большого проекта по созданию экотропы у подножия горы Вороньей.

«Как побудить человека заняться волонтерством? Показать на своем примере!», - уверенно заявляет Инна Парамонова из Заполярного, представитель волонтерского движения «Комбинат добра». Собирая крышечки на переработку, результат жители Заполярного видят уже сейчас. В городе появляются новые арт-объекты, урны для мусора и скамейки из переработанного пластика. Важна и социальная составляющая – собранные за крышечки деньги перечисляются в местную общественную организацию «Остров надежды» для помощи семьям, в которых есть дети с повышенными потребностями.

Как заинтересовать город в необходимости волонтерства? Свою историю рассказала Анастасия Калашникова из Апатитов. Летом 2019-го девушка организовала сбор вторсырья. Тогда на акцию пришло менее 30 человек. Сейчас таких мероприятий проведено уже полсотни, жители города собрали 80 тонн вторсырья. На каждую подобную акцию приходит по 200-300 человек. Команда Анастасии разрослась: добровольцы прошли обучение и теперь сами проводят мероприятия по экопросвещению среди горожан.

В том же 2019-м, но чуть южнее – в городе Полярные Зори – проходили «Чистые игры». В числе организаторов – Александра Мошняга. Как и в случае с Апатитами, после мероприятия организовалась небольшая группа активистов. Александре стало понятно, что эковолонтерство горожанам интересно, это направление стоит развивать. Так зародился добровольческий клуб «Действуй». На сегодняшний день в нем состоят более 150 школьников и молодых людей. Ребята находили интересные для себя направления волонтерской деятельности и развивали их. Так в клубе появилось, например, зооволонтерство, социальная служба и волонтеры культуры. Александра отмечает, что добровольчество сегодня – это и тренд, и внутренняя потребность молодежи.

С молодежью связана и Алина Васенева, педагог-преподаватель филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске. В силу специфики заведения постоянно вывозить курсантов за пределы училища проблематично. Поэтому волонтерство развивается внутри Нахимовки. Регулярные сборы макулатуры, крышечек и батареек, а также сотрудничество в направлении экопросвещения с «Чистой Арктикой» привело к интересному результату. Со временем привычки школьников-активистов передались и преподавательскому составу. Стало развиваться и зооволонтерство – на вырученные от вторсырья деньги курсанты покупают корм для собак и периодически устраивают выезды в питомник к своим новым подопечным.

Тему неравнодушия продолжила Ольга Трифанова – один из организаторов благотворительного проекта «Новогоднее чудо». Впервые его провели 14 лет назад. Проект был направлен на то, чтобы с помощью горожан осуществить мечты детей, находящихся в больницах на длительном лечении. Сегодня это выросло до масштабов областного проекта, в котором участвуют 19 учреждений. Ежегодно сбываются желания у более чем 400 детишек. Как отмечает Ольга, за 14 лет с помощью северян было исполнено абсолютно каждое желание. Это ли не главный признак неравнодушия в обществе и потребности творить добро?!

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