Алексей Ягудин: «Дети - суровый зритель: любая фальшь будет на поверхности»

В «Щелкунчике» Алексей Ягудин играет мышиного короля. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

2022 год сложно назвать простым – россияне столкнулись со множеством испытаний. Поэтому с приближением Нового года резонно встал вопрос о том, стоит ли устанавливать елки и украшения, развешивать иллюминацию и проводить городские праздники, если еще продолжается спецоперация. Насколько это будет уместно?

Руководство Мурманской области приняло решение: праздник должен быть.

- Новый год отменять не будем, но, безусловно, празднование обойдется без шика. Новогодний праздник должен быть, он нужен. Это важно и для тех детишек, чьи отцы мобилизованы, находятся на передовой, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Наша задача, как взрослых - сделать этот праздник веселым и запоминающимся, особенно когда многие отцы защищают нашу страну в зоне специальной военной операции.

Особой частью праздника стали губернаторские елки. Открылся их парад 15 декабря в Ледовом дворце спорта, в день проходило по два представления.

На сцене Ледового дворца прошло шоу «Щелкунчик» в постановке Ильи Авербуха. Фото: Правительство Мурманской области

— В этом году у губернаторских елок новый формат – ледовое шоу. Всего в них примут участие 8,5 тысячи детей, которые отличились в учебе, творчестве, волонтерстве, спорте, северяне с ограниченными возможностями и из малообеспеченных семей. В том числе по инициативе губернатора приглашения получили дети участников СВО, - сообщила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Юным северянам дали возможность увидеть ледовое шоу «Щелкунчик» от Ильи Авербуха. Главные роли исполнили Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин.

- Еще недавно ко мне обращались: «Алексей», а теперь, как бы я с этим ни боролся: «Алексей Константинович». Время, к сожалению, не повернуть вспять, как и не отказаться от «Щелкунчика», когда наступает Новый год. Нас окружают гаджеты, которые помогают нам существовать в этом мире, но это не сможет заменить прямое общение. И этот праздник в Ледовом дворце – это и есть прямое общение, которое невозможно заменить мультиками и спецэффектами. Все, что мы делаем на льду, мы делаем для детей на трибунах, - рассказал Алексей Ягудин. – Я играл разные роли в постановках: был попугаем в «Маме», по мотивам сказки «Волк и семеро козлят», был крысой, как я говорю, в «Щелкунчике», но доброй; Холодом в «Морозко». Но кем бы я ни был, я всегда понимаю, что на трибунах люди, которых очень трудно обмануть. Дети - гораздо более суровый зритель, чем взрослые, они все считывают: любая фальшь будет на поверхности. И для нашего коллектива это сложная пора, но после спектакля ты садишься, выдыхаешь и понимаешь, что это было по-волшебному круто.

Губернаторские елки в Мурманске завершились 17 числа, но потом начался новый этап – выездные праздники. В этом году по решению главы региона Андрея Чибиса они пройдут в ряде муниципалитетов: сначала в Алакуртти, потом в Кандалакше. Для ребят из этих населенных пунктов сказочную постановку «Умка» подготовили артисты Мурманского областного театра кукол. 29 и 30 декабря на гастроли на север области отправится коллектив драматического театра – ребята из Печенгского округа увидят полюбившуюся северянам постановку «Сказки для Ежика. Правда, мы будем всегда?» и премьерный спектакль «Остров непослушания». Выездные праздники нужны для того, чтобы порцию новогоднего настроения и радости получили дети из военных гарнизонов.

Заполярные артисты провели для детей из Алакуртти, Кандалакши, Печенгского округа выездные елки. Фото: Правительство Мурманской области

Финальная губернаторская елка пройдет 30 декабря в Мурманске на сцене театра кукол, где для маленьких гостей поставят премьерный спектакль «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек».

Всего к Новому году в Мурманской области запланировано свыше тысячи мероприятий. Правда, некоторые традиционные события не состоятся. Так, в новогоднюю ночь отменены все городские фейерверки. При этом будут усилены меры безопасности.

Глава региона попросил северян с пониманием отнестись к ситуации и по возможности помогать правоохранителям. При обнаружении подозрительного предмета или возникновении подозрительной ситуации нужно сразу обращаться в правоохранительные органы.

- Я прошу всех наших жителей быть бдительными. Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, очень важно всем нам иметь четкую гражданскую позицию, – подчеркнул Андрей Чибис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru