«У нас много талантливых людей!»: Финал Мурманской лиги КВН дал путевку в Сочи

Команда УФСИН по Мурманской области «Шпроты» стала чемпионом Мурманской лиги. Фото: Администрация города Мурманска

- Мурманск в движении КВН держится особняком. Почему? – говорит перед началом финала Мурманской лиги КВН директор МАУ молодежной политики «Дом молодежи» Леонид Мостовой.

Ответ на этот вопрос есть, но сохраним пока интригу для читателя.

Итог сезона Мурманской лиги подвели 17 декабря в ДК им. Кирова. Шесть команд на сцене, а одна - в уме. Дело в том, что «Сборная Заозерска» поехала представлять Заполярье на Международную лигу КВН, игра в рамках которой состоялась 18 числа. Вместе с финалистами в Минск отправилась и команда «Для вас», домой северяне привезли «бронзу» и «серебро».

На сцене в Мурманске за победу сражались «Спасатели бывают разные» (МЧС), «Шпроты» (УФСИН), «Я так больше не МАГУ» (Мурманский арктический государственный университет), «Эффект Доплера» (Мурманск), «Великим быть» (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого), «Разные люди» (35 СРЗ). Также вне конкурса выступили победители Кубка губернатора Мурманской области – команда «Заполярье».

- Игра получилась очень интересной, потому что такого финала, где участвует столько разноплановых команд, давно не было. Были представлены молодежные команды, например, студентки колледжей Мурманска «Эффект Доплера» со своеобразным интеллектуальным юмором, который надо додумывать. Также Мурманский КВН объединяет работающую молодежь, а по стране таких примеров мало. Поэтому зритель видит не только студенческий юмор, когда шутят примерно на одну тему, но и поднимаются разные темы для любого возраста, - отмечает Леонид Мостовой. - Я всем рассказываю, особенно руководителям, что КВН - это удачный проект, чтобы узнать мнение народа. Можно проводить различные анкетирования и исследования, а можно один раз прийти и посмотреть, о чем народ шутит. Отмечу, что в финале есть команда из Санкт-Петербурга, благодаря им есть шутки не только на местные темы.

«Серебро» в финале взяли «Спасатели бывают разные». Но эта команда может в следующем сезоне побороться за «золото». Фото: Администрация города Мурманска

Мурманские кавээнщики прошлись по многим актуальным событиям - от Чемпионата мира по футболу в Катаре объединения МАГУ И МГТУ (см. «Конкретно»). Реакция зала показала – все зашло!

- Честно признаюсь, всегда думала, что смешной КВН – это только по телевизору, ходить на Мурманскую лигу не хотела. Но друзья уговорили посмотреть полуфинал. И после этого я поняла, что недооценивала наши команды. Это правда смешно! Сейчас закончился финал, и у меня болят скулы от смеха! Я некоторые шутки даже записала, коллегам на работе расскажу, - поделилась впечатлениями мурманчанка Алена Надушенкова.

По итогам игры третье место заняли команды «Великим быть» и «Эффект Доплера», второе – «Спасатели бывают разные». А победителями стали «Шпроты». Именно они вместе с «Заполярьем» будут представлять Мурманскую область на фестивале «КиВиН», который состоится в январе 2023 года в Сочи. Это мероприятие – трамплин для многих команд по разным лигам. В свое время именно благодаря этому мероприятию на Первый канал в Высшую лигу пробились «Сборная города Мурманска», сборная Снежногорска «Мурманск – столица Арктики» и «Морская академия». Быть может, в новом сезоне на главной кнопке страны снова будут северяне. Тем более что заполярных команд на «КиВиНе» может быть больше.

- Мурманск в движении КВН держится особняком. Почему? У нас много талантливых людей! А если объединить это с административной поддержкой, то все сложится. В этом году мы воплотили в жизнь много интересных проектов, например, вернулись в вуз с Кубком ректора МАГУ, впервые провели Кубок губернатора Мурманской области, фестиваль по КВН в ЗАТО. Идей много, - добавляет Леонид Мостовой.

В сезоне-2023 в Мурманскую лигу могут заявиться новые команды. Бояться не надо – в Доме молодежи помогут отточить материал, продумать выступление, словом, сделать так, чтобы зрители не сидели со скучающим видом.

- Мы долго шли к тому, чтобы создать команду, - четыре года! И вот в 2022-м все сложилось, и мы, как видите, дошли до финала. Спасибо Дому молодежи, что помогли с редактурой, местом для репетиций, это было очень важно, - отметил капитан команды «Разные люди» Александр Макаров.

Обладатели кубка губернатора из «Заполярья» также поедут в Сочи на «КиВиН». Фото: Личный архив команды

Для «Шпрот» и «Заполярья» работа над материалом продолжится и на новогодних праздниках.

- Очень рады возможности представить Мурманскую область в Сочи. Будем стараться! – пообещали победители из команды УФСИН по Мурманской области.

КОНКРЕТНО

О чем шутили финалисты Мурманской лиги КВН

«Выступаем вне конкурса. Поэтому мы как дети прокурора - нас не будут судить» («Заполярье»).

«Мы как сборная Марокко: хрен знает, как так далеко прошли, но поборемся» («Я так больше не МАГУ»).

«А я верю в сказки. Яхт-клуб в Дровяном - действительно нужная штука» («Я так больше не МАГУ»).

«Я мечтаю, чтобы в каждой колонии была комната лазерной депиляции, чтобы можно было удалять волосы в местах не столь отдаленных» («Шпроты»).

«Мы играем против тюрьмы, завода, вуза, словом, против всего Мурманска» («Великим быть»).

«Как говорит Джо Байден каждое утро своей семье: «Давайте знакомиться!» («Разные люди»).

«Недавно тушили теплую остановку… Замерзли, блин!» («Спасатели бывают разные»).

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