Segezha Group продолжает работу в сфере экологии в Сегеже

заседание Общественного Экологического совета Сегежского района. Фото: Segezha Group

16 декабря в г.Сегежа Республики Карелия Общественный совет по экологии при участии Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») подвел итоги работы в 2022 году. Участники Совета заслушали отчет Segezha Group о реализации экологической программы Сегежского ЦБК. Представители холдинга подтвердили, что экологическая модернизация предприятия продолжается. Проекты реализуются в рамках ESG-повестки АФК «Система».

Согласно докладу холдинга, Сегежский ЦБК продолжает поступательную работу для получения комплексного экологического разрешения (КЭР). Так, во втором полугодии комбинат заменил охладители на известерегенерационных печах. Демонтированные агрегаты уже полностью исчерпали свой эксплуатационный ресурс – им было более 30 лет. Благодаря новому оборудованию уже ощутимо снизились промышленные выбросы в атмосферу. Во время планового останова комбинат также доналадил два новых электрофильтра на содорегенерационных котлах. Таким образом, повысилась эффективность улавливания этими фильтрами твердых частиц и радикально уменьшилась их концентрация в воздухе.

Поэтапно снижается и нагрузка на станцию биологической очистки. Для этого по всему периметру ЦБК в промышленных стоках установлены датчики контроля взвешенных веществ, температуры, рН и электропроводности. Новое оборудование контролирует сверхнормативные сбросы из цехов и вспомогательных производств комбината. Продолжается работа и над консервацией дурнопахнущих газов (ДПГ).

«Специфический запах от работы комбината – это маркерный показатель для сульфатного производства. Сегежский ЦБК укладывается в нормативы, но проблема запаха существует. Руководство нашей компании считает важным решить этот вопрос для повышения комфорта проживания в городе и постоянно работает над этой задачей, несмотря на многомиллионную стоимость проекта», - подчеркнул директор по экологии Segezha Group Вячеслав Мутьев.

Проект последовательно реализовывался на протяжении последних трех лет – в качестве партнера выступала испанская компания. Состоялся подробный аудит источников ДПГ, подготовлена проектно-сметная документация, согласован контракт на проектирование, монтаж, пуско-наладку и сжигание ДПГ. На фоне введенных против российского бизнеса экономических ограничений Segezha Group вынуждена сменить партнера для завершения проекта – в фокусе внимания отечественные компании. В настоящее время холдинг изучает наиболее оптимальные из возможных вариантов.

Среди новых перспективных направлений – совместная научно-исследовательская деятельность с Санкт-Петербургским институтом лесной промышленности. Изучается применимость на практике идей по переработке иловых остатков с комбината в органическо-минеральные удобрения. Ожидается, что такая продукция будет востребована в сельском хозяйстве.

В ходе заседания Экосовета директор по экологии Segezha Group Вячеслав Мутьев также представил экологическим активистам города нового главного эколога Сегежского ЦБК – Дмитрия Кулькова. Дмитрий Кульков зарекомендовал себя высококлассным специалистом при работе на целом ряде крупных промышленных объектов, в том числе при строительстве атомной электростанции «Эль-Дабаа» в Египте.

«Новый главный эколог комбината хорошо знаком с вопросами российского и международного законодательства в сфере воздействия производства на окружающую среду. Его компетенции очень важны для актуализации инвестиционных проектов, предусматривающих замену импортного оборудования на отечественные аналоги», - отметил Вячеслав Мутьев.