Максим Решетников: «Механизмы стимулирования инвестиционной активности работают»

Александр Гильгенберг: «Разработанные Минэкономразвития механизмы поддержки капиталовложений позволяют ФосАгро последовательно выполнять амбициозные задачи». Фото: пресс-служба ФосАгро

Выбор площадки для визита главы федерального Минэка отнюдь не случаен. Именно здесь расположена якорная производственная площадка «ФосАгро» – компании, которая одной из первых в России в декабре 2020 года приняла решение воспользоваться инструментами нового на тот момент закона «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» и заключила с Министерством экономического развития соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Спустя два года страна оказалась в других экономических условиях и многие предприятия из тех, что воспользовались преимуществами СЗПК, поставили свои проекты развития на паузу. Однако «ФосАгро» продолжает выполнять взятые на себя обязательства и инвестиционную активность только наращивает.

Новые мощности, инвестиции и рабочие места

Более 170 млрд рублей – именно столько с 2012 года компания направила на реализацию масштабной программы развития своего производственного комплекса в Череповце. Миллиардные вложения обернулись осязаемыми результатами. В прошлом году здесь пустили в эксплуатацию систему по производству серной кислоты мощностью 3,3 тыс. тонн в сутки и новый железнодорожный узел, примыкающий к Октябрьской железной дороге. После модернизации был запущен в эксплуатацию единственный в стране цех фтористого алюминия, мощность которого достигла 73 тыс. тонн в год. Еще раньше здесь появились высокотехнологичные производства аммиака и гранулированного карбамида.

Все это дало компании двукратный рост производства по сравнению с 2012 годом, а региону – более 650 высококвалифицированных рабочих мест и рекордные цифры налоговых отчислений. Например, в прошлом году они составили 9 млрд рублей, а в этом, по прогнозам экспертов, вырастут еще более чем в 1,5 раза.

Если же взглянуть шире, то общий объем инвестиций в развитие всех производств «ФосАгро» за 10 лет составил более 400 млрд рублей. При этом темпы инвестиционной активности компании растут и сейчас: в 2022 году в рублевом эквиваленте она достигнет почти 64 млрд рублей - на треть больше, чем в прошлом. Ключевым же объектом Стратегии развития «ФосАгро» до 2025 года является строительство нового завода-миллионника в Волхове, который должен выйти на проектную мощность уже в 2023 году. Именно он и стал объектом одного из первых в России СЗПК.

- Опыт компании «ФосАгро» показывает, что механизмы стимулирования инвестиционной активности реально работают: вводятся новые мощности, растет оборот, инвестиции, а в конечном итоге появляются новые рабочие места и материальный достаток для людей. В лице «ФосАгро» видим надежного, системного игрока в российской промышленности, в секторе минеральных удобрений, который обладает стратегическим видением и реализует поставленные планы по развитию. Это важно для обеспечения продовольственной безопасности страны, ведь в конечном итоге рекордные урожаи последних лет – это в том числе результат применения минеральных удобрений, – отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников по итогам визита на предприятие.

Новые горизонты ГОКа

Генеральный директор АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Александр Гильгенберг утверждает, что набранные темпы развития предприятия стали возможны благодаря созданной федеральными властями эффективно функционирующей системе стимулирования новых инвестпроектов и благоприятному инвестиционному климату в регионах присутствия «ФосАгро».

- Разработанные Минэкономразвития механизмы поддержки капиталовложений позволяют «ФосАгро» последовательно выполнять амбициозные задачи в рамках долгосрочной программы развития, - рассказывает Александр Гильгенберг. - В результате мы продолжаем увеличивать объемы производства высокотехнологичной продукции, ожидая почти 5%-ного роста ее выпуска по итогам года. Рекордная по объемам инвестпрограмма-2022 на будущий год также будет расширена за счет проектов развития рудно-сырьевой базы в Кировске и мощностей по производству высокотехнологичной продукции в Волхове, Череповце и Балакове.

В Кировске, кстати, сегодня реализуется, пожалуй, самый масштабный за всю новейшую историю «Апатита» проект – строительство нового горизонта +10 метров на Кировском руднике. В феврале этого года он уже дал первую руду, а в феврале-марте будущего года в опытно-промышленную эксплуатацию будет пущена вторая очередь этого объекта. Целиком горизонт встанет в строй в четвертом квартале 2023-го, а пиковой производительности в 9,4 млн тонн руды в год достигнет к 2028 году.

Впрочем, горизонт +10 метров – не единственный проект развития ГОКа «Апатит». В конце августа здесь пустили в опытно-промышленную эксплуатацию дробильно-доставочный комплекс №4 на Расвумчоррском руднике. Он позволит руднику оставаться на плановой производительности 7,5 млн тонн руды в год, а также даст ему возможность отработки западной и центральной части месторождения «Плато Расвумчорр».

Образец ответственного бизнеса

- «ФосАгро» – наш надежный партнер на протяжении многих лет, один из крупнейших работодателей и налогоплательщиков Вологодской области. Благодаря непрерывному развитию производства, на череповецком промышленном комплексе компании создаются новые рабочие места, повышается уровень благосостояния работников и всего населения города. Что немаловажно, компания является образцом социально ответственного бизнеса, благодаря чему расширяется социальная инфраструктура нашего региона, строится новое жилье, спортивные и культурные объекты, реализуются образовательные и благотворительные проекты, - говорит губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Слова губернатора справедливы не только для вологодчины, а для всех регионов присутствия «ФосАгро». Например, в Апатитах и Кировске компания помогает областным властям в укреплении материальной базы местной больницы, шефствует над двумя школами и местными филиалами МАГУ, через проект «ДРОЗД - Хибины» содействует развитию детского спорта, а также ведет большую работу по развитию горно-туристического кластера «Хибины», который включает в себя горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» и аэропорт «Хибины». Помимо этого, делает Заполярье привлекательным и для «большого» спорта. Именно на средства компании в 2015 году в Кировске был построен лыжный комплекс «Тирвас», на трассах которого сегодня состязаются даже олимпийские чемпионы, а в апреле будущего года именно здесь пройдет финал Кубка России по лыжным гонкам.

При всем этом инвестиции в социальную сферу компания снижать также не намерена. В этом году их объем достигнет 10,9 млрд рублей – более чем вдвое больше, чем годом раньше.

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