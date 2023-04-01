Живое золото, да жить бедно. Как в Мурманской области спасают уникального кольского серебристо-голубого песца

Ольга Анатольевна до пенсии с животными не работала, а теперь большая часть ее жизни - ферма. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Если бы не расчищенная трактором дорога, сложно было бы представить, что мы находимся на уникальной для России ферме. Вокруг разрушенные постройки, сугробы с человеческий рост, ни души, зато много ворон. Начинаешь сомневаться, что приехал куда нужно, но местные жители уверенно машут рукой и говорят: «Да, вам во-о-он туда».

В Пушном Константина Гладких знают все. Кто-то зовет его «кулаком», сам же себя он именует не модным словом «фермер», а колхозником. 10 лет назад он выкупил хозяйство по разведению кольского серебристо-голубого песца, которого больше нигде в России на продажу не выращивают. Не зря поселок Пушной получил свое название: сначала в 1932 году основали совхоз «Мурманск», а потом привезли первых зверьков, и в 1964 году произошло переименование.

По внешнему виде фермы и не сказать, что она - уникальное хозяйство. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Сейчас населенный пункт, который в советские годы был миллионером (!), находится в плачевном состоянии: меньше 700 жителей, в школе – 80 детей. Сам Константин тоже не выглядит как человек, который деньги лопатой гребет, скорее - навоз в своем коровнике: грязная рабочая куртка, рваные штаны, въевшаяся грязь на натруженных руках...

- Ты чего думаешь, я так и в правительство хожу, и губернатора так встречал! Это моя рабочая одежда - перед кем красоваться? – улыбается Константин. – Мне Лихолат (глава администрации Кольского района. – Ред.) говорил, что мне бивни вставить – вон зубов передних нет.

Дела на хозяйстве идут непросто. Сам хозяин, рассказывая об этом, использует слова покрепче. В советские годы здесь выращивали и песца, и норку, и чернобурую лису – десятки тысяч шкур в год! Работать в совхозе хотели многие, зарплата была достойная, но перестройка, распад СССР, 90-е обескровили хозяйство. До Константина хозяин был другой, держаться на плаву было все труднее. Тогда песцов решили всех забить, шкуры, технику и строения - продать. Но Гладких, узнав об этом, встал в позу: как это, уникальное хозяйство загубят… И выкупил его. Сейчас сам порой думает: а не продать ли все? Кинуть деньги на карту и жить на проценты – тысяч 100-150 на семью из семи человек (а у предпринимателя пятеро детей) должно хватить.

- Но я упрямый. Хоть мне и за 50, но силы есть. Я с детства так воспитан, что не могу дома сидеть, и в интернете не торчу – не мое. Мне надо руками работать, - говорит Константин.

Константин Гладких говорит, что дома перед телевизором сидеть не привык. Работать нужно! Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Каждый год приносит ему новые испытания. Предыдущий хозяин оставил новому 260 молодых самок и 50 самцов, которые сначала почти не приносили потомства. В другой год кто-то открыл клетки, и 300 животных сбежало. То росомаха загрызет, то собаки нападут, а в 2019 году к ферме на запах рыбы и мяса вышел медведь, к счастью, зверей и людей не тронул. Поэтому хоть сейчас на ферме почти в 5 раз больше животных, чем должно быть (200 штук достаточно для хорошего воспроизведения), наученный горьким опытом хозяин не спешить забивать песцов ради шкур: вдруг судьба опять неприятный сюрприз подкинет?

Ольга Анатольевна работает на ферме звероводом уже больше шести лет, переехала в Пушной, когда вышла на пенсию, оставив в Мурманске квартиру детям. Говорит, что на девятом десятке лет не планировала трудиться, тем более что с животными раньше не работала.

Больше нигде в России кольского серебристо-голубого песца не разводят. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Но чем тут еще заниматься? - бодро говорит северянка, пока мы идем через деревянные коридоры с клетками (стен нет, только крыша), и машет рукой в сторону: – Тут раньше столько песцов было! Вон видите, сколько рядов. Как снег повалит, некоторые крыши падают.

Действительно, в какую сторону ни посмотри, везде деревянные ограждения с клетками, чувствуется былое величие совхоза-миллионера. За раз держали по 40 тысяч голов песца! Сейчас же большинство клеток пустует, деревянные ряды покосились. Молодежь работать на ферму не идет - зарплаты невысокие, работа тяжелая: у животных убери, накорми, вылечи… И все это порой на морозе ниже -30. Раньше, когда коллектив был большой, дети приходили помогать родителям, теперь же всех манят города. Сейчас у песцов гон, работа идет почти без выходных. Поголовье уникальных зверьков сейчас составляет порядка тысячи особей, которых не забивают, а наращивают количество.

Сейчас большинство клеток на ферме пустует. А когда-то держали по 40 тысяч голов за раз! Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Живут песцы лет 13-14, при хорошем уходе – дольше. Беременность у самок длится 54 дня, потом на свет может появиться в среднем 12-14 детенышей. Особенно ценятся племенные самцы, у которых родословная, как у каких-нибудь графов. От таких получается потомство с самым ценным мехом. К слову, несмотря на название породы - кольский серебристо-голубой - некоторые песцы выглядят черными, как угольки, другие - цвета графита. Работники говорят, что есть и «вуали» – почти белые красавцы. Раньше в совхозе песцов скрещивали, в том числе с чернобурыми и рыжими лисами, экспериментируя с окрасом. - Сейчас все на пластик ушли (искусственные материалы. – Ред.), мех стало сложнее продавать. Хотя все возвращается. Песцовый мех очень ценится в Турции, но туда трудно выйти из-за высоких требований к производству, - говорит Константин.

В среднем продать одну шкурку песца можно тысяч за 12-14 (стоимость зависит от разных факторов и может быть выше). Шуба у кольского песца красивая, густая – запускаешь в нее пальцы и даже не можешь нащупать, где там само тельце животного. Что и говорить, пушнина с Крайнего Севера во все времена ценилась.

Но сама песцовая ферма дохода не приносит, а вот затрат на нее много: купить корм (а это и курица, и рыба, и хлеб, и комбикорм), витамины, зарплата сотрудникам. Поэтому Константин занимается другим бизнесом, чтобы были деньги на зверьков. Раньше занимался резкой металла, денег хватало, но из-за санкций работа встала на паузу. Также держит 150 коров, сдает молоко местным заводам по 20-27 рублей за литр. Еще 20 рублей за литр – государственная субсидия.

Чтобы содержать песцов, предпринимателю нужны коровы. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Вот как 12 лет назад мы его сдавали за такую сумму, так ничего и не меняется. Трудно в Мурманской области быть колхозником, скоро не останется. И работать скоро некому будет: зачем идти к нам на минималку (МРОТ 35 732 рубля.– Ред.), если в Мурманске и за 50 тысяч работать не хотят? Я 10 лет спасаю песцов. Когда предыдущий собственник решил их забить, потому что все плохо стало, мне предложили выкупить ферму. Я тогда сначала сказал «нет», потому что в 80-90-е я бы купил: у меня зарплата была 120 рублей, и одна шкурка стоила 120 рублей. Но потом взялся. Убить и закрыть – не проблема, а вот сохранить и возродить – это уже другое, - говорит Константин.

Этот разговор происходит уже в кабинете, всего в нескольких метрах от входа в коровник. На стенах – десятки грамот и дипломов за работу, в холодильнике вместо еды – препараты для животных. На наградные бумаги хозяин машет рукой – приятно, но в его работе это не главное. На Крайнем Севере все делается сложно: чтобы дом построить, надо скалу взорвать, чтобы рыбу поймать – попасть во множество штормов в холодных северных морях. Но сельское хозяйство – задача даже не под звездочкой, а под несколькими. В Кольском Заполярье, где порой березы не вырастают выше травы, как что-то вырастить, хоть культуру, хоть зверька?

На стене кабинета Константина Гладких - многочисленные грамоты и дипломы. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- У нас кухня, где готовим еду зверям, еще с оборудованием 60-х годов! Одной зимой оно промерзло, сломалось, 400 песцов погибло – кормить было нечем. Сейчас поднакопил, купил новый завод. Если пойдет все хорошо, то и на продажу буду корм делать, - говорит Константин.

Раньше с мясом и рыбой помогала местная торговая сеть – продавали подешевле то, что списывать пора. Но в 2020 году компания ушла с рынка, вместо нее пришли федеральные сети, которые по части сотрудничества уже не такие сговорчивые.

Ольга Анатольевна рассказывает, что раньше еще зарабатывали даже на линьке песцов – вычесывали животных и продавали местным предпринимателям мех, который они передавали мастерицам. Те пряли пряжу и вязали теплые вещи: с хвоста мех шел на носки, со спинки и брюшка – на свитера.

- Сейчас уже все умерли, кто умел так работать, и мех не принимают. Я его соберу, в сапоги положу, как стельки - тепло! – говорит Ольга Анатольевна.

Константин Гладких заявляется на различные субсидии от государства, говорит, что постоянно общается с властями разного уровня, порой доходит и до крепких слов – сам человек простой, если уж сердце за работу болит, то и не сдержится. Но все равно бюджетных денег не хватает: частнику дают в десятки раз меньше, чем, например, областным совхозам. К слову, ферму выкупил благодаря гранту на развитие семейных животноводческих ферм, получил тогда 2,5 миллиона рублей. Еще в год получает субсидию на корма – менее миллиона, хотя сам корм все дорожает.

- Вот думаю: продать все и жить в городе, - снова возвращается к своей мысли Константин. – А потом понимаю: и зверье жалко, и детям хочется хозяйство оставить. Так что повоюем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru