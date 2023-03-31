В Мурманской области завершил работу проект «Территория медиации»

В мероприятиях проекта приняли участие 61 подросток и 57 родителей, 72 специалиста обучены эффективным практикам, проведено 65 медиативных процедур. Фото: Антон Баканин

Подразделение профилактики социального сиротства «Детской деревни-SOS Кандалакша» завершило социально значимый проект «Территория медиации». Он был направлен на создание условий для организации и функционирования служб медиации, которые выступают инструментом снижения конфликтности. Проект реализовывался при поддержке Фонда президентских грантов с февраля 2022-го по март 2023 года на территории Кандалакшского, Ковдорского, Терского районов Мурманской области.

Участники проекта достигли хороших результатов: отработали 129 обращений в службе медиации (70 - от взрослых и 59 - от детей, подростков); выполнили 16 консультационных услуг по проведению процедур медиации специалистам, осуществляющим работу с семьями и детьми; решили 100% конфликтных ситуаций. Психолог проекта прошел профессиональную переподготовку и получил диплом по программе «Медиация».

В Кандалакшском, Ковдорском и Терском районах функционирует служба медиации, на базе подразделений Детской деревни, родители и другие взрослые, дети и подростки активно обращаются в службу медиации для решения проблем в межличностных и внутрисемейных отношениях.

Также в рамках проекта повысили доступность услуг по организации и проведению процедуры медиации, компетентности специалистов, работающих с семьями и детьми, по медиации как способе разрешения конфликтных ситуаций в детско-родительских и семейных отношениях.

В мероприятиях проекта приняли участие 61 подросток и 57 родителей, 72 специалиста обучены эффективным практикам, проведено 65 медиативных процедур.

Реализация проекта «Территория медиации» позволила расширить возможности индивидуальной помощи семьям с подростками по профилактике и коррекции деструктивного поведения, создала благоприятные условия для разрешения конфликтных ситуаций с конфликтующими сторонами посредством проведения процедуры медиации. Всем участникам итоговой конференции были вручены благодарности за активное участие в реализации проекта.

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