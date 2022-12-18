«Нет слов, чтобы описать потерю...». В ДТП погибла краевед, этнограф и автор саамских сказок Евгения Пация

Евгения Яковлевна родилась на Дальнем Востоке, но ее жизнь и работа были тесно связаны с историей и культурой Кольского Заполярья. Фото: vk.com/murmanculture

- Нет слов чтоб описать потерю любимого учителя, наставника… Евгения Яковлевна человек легенда! - пишут в соцсетях северяне, узнав о трагической гибели Евгении Пации.

Известный в Мурманской области этнограф, краевед и литератор, заслуженный работник культуры, почетный гражданин города Апатиты Евгения Яковлева Пация ушла из жизни 17 декабря, когда попала в страшное ДТП под Полярными Зорями. Ей было 77 лет.

Евгения Яковлевна родилась на Дальнем Востоке, но ее жизнь и работа были тесно связаны с историей и культурой Кольского Заполярья. В 1970 году она окончила факультет журналистики Ленинградского государственного университета, а спустя пару лет работала редактором, а затем ученым секретарем Северного филиала Географического общества СССР.

- Более 30 лет она проработала в Кольском научном центре, занималась изучением этнографии саамов и поморов Кольского полуострова, заведовала Музеем-Архивом истории изучения и освоения Европейского Севера, - сообщили в министерстве культуры Мурманской области, соболезнуя утрате родных и близких Евгении Яковлевны.

Не одно поколение мурманчан выросло на удивительном сборнике саамских сказок северянки «Семилетний стрелок из лука». Она является автором более чем 40 работ в научных изданиях и периодической печати. В декабре этого года вышла книга «Саамские сказки Кольской Лапландии», автором-составителем которой стала Евгения Яковлевна.

«КП-Мурманск» скорбит и присоединяется к соболезнованиям родным и близким краеведа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru