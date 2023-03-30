Нацпроект и взятка в 2 млн рублей. В НАО задержали заместителя губернатора по подозрению в коррупции

В администрации Ненецкого автономного округа разразился скандал. Фото: с личной страницы Андрея Блощинского / vk.com/abloshchinsky

В администрации Ненецкого автономного округа разразился скандал. Одного из заместителей губернатора подозревают в коррупции. Как сообщает СК РФ, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Помимо зама задержали и его подчиненного, ставшего посредником в передаче денег.

- По версии следствия, подозреваемый через посредника потребовал от представителя коммерческой организации передать ему взятку в размере 10 процентов от прибыли, полученной организацией по государственному контракту в рамках национального проекта «Здравоохранение». В итоге заместитель губернатора через посредника получил взятку в сумме около 2 миллионов рублей, - сообщает Следком.

С поличным чиновников 27 марта задержали сотрудники ФСБ, однако известно об этом стало не сразу, на работе и дома у подозреваемых идут обыски. В администрации НАО ситуацию уже прокомментировали, подтвердив задержание высокопоставленного сотрудника.

- Заявляем, что случившееся является результатом непримиримой борьбы с любыми проявлениями коррупции, которую ведут правоохранительные органы региона. Администрация Ненецкого автономного округа окажет любое необходимое содействие следствию в целях наиболее полного и объективного расследования случившегося инцидента, все виновные должны быть привлечены к строгой ответственности, - пояснили в региональном правительстве.

ТАСС со ссылкой на свой источник сообщает, что речь идет заместителе губернатора - руководителе аппарата администрации НАО Андрее Блощинском.

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