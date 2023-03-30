Олимпийский десант в Хибинах. Кировск примет финальный этап Кубка России по лыжным гонкам

Второй раз в Кировске будет выступать трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Фото: ПАО «ФосАгро»

Март в Заполярье – месяц зимний, и неудивительно, что у Кировска по части привлекательности для любителей активного отдыха и участников соревнований различного уровня конкурентов мало, поэтому именно город горняков на трассах лыжного комплекса «Тирвас» при поддержке «ФосАгро» примет финальный этап Кубка России по лыжным гонкам.

Всего на соревнования заявилось порядка 200 спортсменов почти из 40 российских регионов. В Заполярье едут и именитые лыжники, например, уже второй раз в Кировске будет выступать трехкратный олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка мира Александр Большунов. В 2022 году он стал победителем 15-километровой гонки «Хибинская весна» и высоко оценил качество трасс «Тирваса» и уровень проведения соревнований.

Также этой весной в Заполярье приедут олимпийская чемпионка в эстафете, трехкратный призер Олимпийских игр, трехкратный призер чемпионатов мира Наталья Непряева, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине Александр Терентьев, олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова и другие титулованные спортсмены. Участники финала Кубка России должны будут классическим и вольным стилем преодолеть дистанции на 10 и 15 километров, короткие забеги на полтора километра, гонку преследования.

Не менее впечатляющим будет и список тренеров спортивной сборной Российской Федерации по лыжным гонкам, которые тоже приедут в Кировск: Юрий Бородавко, Олег Перевозчиков, Данил Акимов, Егор Сорин, Петр Седов, Андрей Нутрихин.

- По традиции в Кировск приедут и «звездные» гости: президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, четырехкратный олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпийских игр Николай Зимятов, олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпийских игр, призер Чемпионата мира Михаил Девятьяров, двукратный обладатель Кубка мира, трехкратный призер Олимпийских игр, чемпион мира Александр Завьялов и другие известные советские и российские спортсмены. Высочайший уровень участников соревнований и их гостей подтверждает статус Кировска как лыжной столицы страны, - сообщили в оргкомитете финального этапа Кубка России по лыжным гонкам.

Фото: ПАО «ФосАгро»

Лыжный стадион «Тирвас» соответствует всем требованиям соревнований такого уровня. В ноябре 2022 года спортивный объект получил от Федерации лыжных гонок России сертификаты соответствия новых трасс, построенных летом при участии «ФосАгро». Протяженность маршрутов для спортсменов возросла с 5 километров до 13,5.

Сейчас спортивный сезон в «Тирвасе» претендует на звание самого продолжительного в России: начинается он примерно в октябре-ноябре, а заканчивается порой только в мае. В апреле здесь проходит гонка «Хибинская весна», в ноябре – «Хибинская гонка». Чтобы увидеть, как выглядит «Тирвас», необязательно искать фотографии в сети, можно посмотреть биографический фильм о Елене Вяльбе «Белый снег», для которого Кировск стал естественной декорацией.

Соревнования в рамках Кубка России начнутся в 11.00 7 апреля, в 9.15 8 апреля и в 11.00 9 апреля. Жителей и гостей Кировска ждут на «Тирвасе» в качестве зрителей и болельщиков: когда еще можно будет вживую увидеть сразу столько именитых спортсменов, защищавших честь страны на Олимпиадах, чемпионатах мира и других соревнованиях?! Также 9 апреля в 15.00 на центральной площади города состоится официальное награждение победителей и призеров Кубка России.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru