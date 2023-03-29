Оленей и зрелищ! В Ловозере прошел Праздник Севера и традиционный День оленевода

Главным событием праздника стали гонки на оленьих упряжках на разные дистанции. Фото: Центр народов Севера

25 марта Ловозеро радушно принимало гостей со всех уголков Мурманской области и из других регионов России, став местом проведения 88-го Праздника Севера и традиционного Дня оленевода.

Участников мероприятия поприветствовал со сцены глава Ловозерского района Виталий Деньгин, а президент Ассоциации кольских саамов Елена Алмазова вручила медаль «За верность Северу» ловозерцам Ульяне Юлиной и Домне Хомюк - членам Ассоциации кольских саамов, внесшим значительный вклад в сохранение и развитие культуры, традиций и языка саамского народа.

Домна Максимовна открыла праздник традиционной саамской песней – луввьт, после чего гостей древнего села ждала обширная программа.

Так, на празднике можно было увидеть национальные жилища саами – куваксы, посетить ярмарку изделий декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» и познакомиться с обычаями, традиционными костюмами и промыслами народов Севера - саамов и коми-ижемцев. Не обошлось и без ярких выступлений фольклорных коллективов. Для маленьких гостей праздника были организованы детские аттракционы – ребята катались на каруселях и резво прыгали на батуте.

Конечно, изюминкой праздника традиционно стали спортивные состязания. Прошли товарищеские матчи по зимнему футболу и хоккею с шайбой, а гости смогли принять участие в соревнованиях по таким национальным видам спорта, как метание аркана, стрельба из арбалета и национальная борьба.

- В стрельбе из арбалета лучшими стали Евгений Кондаков и Ирина Засуха.

Точнее всех метали аркан на оленьи рога Денис Юлин и Алла Стаканова.

В национальной борьбе победителей отобрали в весовой категории 75 кг и выше - ими стали Дмитрий Трошин и Владимир Рочев, - сообщили в министерстве спорта Мурманской области.

Главным событием стали гонки на оленьих упряжках на разные дистанции, в которых участвовали оленеводы – мужчины и женщины. Имена победителей уже известны.

Главным событием стали гонки на оленьих упряжках на разные дистанции. Фото: Центр народов Севера

Так, победителями гонок на дистанции в 1600 метров среди женщин стали Юлия Филиппова (3-е место), Наталья Канюкова (2-е место) и Татьяна Юрьева (1-е место).

На дистанции в 3200 метров, которую преодолевали на оленьих упряжках мужчины, победу одержали Иван Апицын (3-е место), Андрей Сорванов (2-е место) и Николай Юрьев (1-е место).

Абсолютными чемпионами в этом году стали супруги Юрьевы - Николай и Татьяна, сообщает Центр народов Севера.

Праздник Севера проводится в Мурманской области каждый год и объединяет множество гостей, в том числе и из зарубежья. Он способствует сохранению и развитию национальных культур народов Севера, популяризирует зимние национальные виды спорта, прививает людям любовь к спорту и здоровому образу жизни.

КСТАТИ

Надо сходить

В апреле Мурманская область также не останется без спортивных активностей.

Министр спорта региона Светлана Наумова рассказала, что, помимо чемпионатов и первенств по боксу, волейболу, горнолыжному спорту, дзюдо, лыжным гонкам, парусному спорту, плаванию, пауэрлифтингу, танцевальному спорту, апрель ознаменуется серией масштабных спортивных событий в рамках Праздника Севера.

- 1 и 2 апреля состоится ключевое спортивное мероприятие – 49-й Мурманский лыжный марафон. Он традиционно пройдет в два дня на дистанциях в 25 и 50 километров свободным и классическим стилем. География спортсменов представлена 56 регионами России - от Краснодарского края до Камчатского, а также представителями Норвегии и Белоруссии, – отметила министр спорта.

Кроме того, в мурманской Долине Уюта стартует традиционный «Марш малышей». 2 апреля в нем примут участие порядка 500 детей в возрасте 5 - 7 лет. Для них, а также для зрителей будет работать «Саамская деревня», где все желающие смогут прокатиться на оленьих упряжках, посетить загон с хаски, сфотографироваться в фотозоне «У чума» и принять участие в различных интерактивах.

Торжественная церемония закрытия Полярной Олимпиады пройдет 16 апреля в Ледовом дворце Мурманска.

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