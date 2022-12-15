«Мы называем ее собака-улыбака»: ветеринар из Архангельска спасла и выходила бульдога на колесиках

Лана зажила по-новому и наслаждается всеми собачьими радостями. Фото: личный архив

- Собаку принесли для эвтаназии, потому что смотреть на ее мучения было невозможно. Она была в тяжелом состоянии, в том числе страдала от почечных и желудочно-кишечных проблем. Задние лапы у пса отказали, положение казалось безысходным, - рассказывает архангельский ветеринар Елена Распутина.

Эти события происходили три с половиной года назад, когда бульдога по кличке Лана привезли в ветклинику с последним визитом. К счастью, четвероногому другу повезло оказаться в нужном месте и в нужное время, в добрых руках человека с горячим сердцем.

История спасения

Перед ветеринаром, которая к каждому своему хвостатому пациенту относится с трепетом, встал выбор – усыпить собаку, чтобы не мучилась, или попробовать спасти? Жалостливые глаза песика не смогли оставить ее равнодушной, поэтому четвероногому другу дали неделю, на протяжении которой его лечили и следили за динамикой.

- Я всегда пытаюсь спасти животное, если есть возможность, стараюсь бороться до последнего. Когда эту собаку привели ко мне на прием и положили на стол, она была худая-худая, кожа да кости. У нее такой взгляд был, не передать. Повернула голову на меня и так пронзительно посмотрела в глаза. Я не знаю.... Я сразу же влюбилась в собаку, - говорит Елена.

Собаку-инвалида не каждый готов принять в семью, но ветеринару такие трудности не страшны. Фото: личный архив

Труды оказались не напрасны: вскоре бедняге Лане стало легче, и она пошла на поправку. Однако проблемы с лапками все же остались.

- Эту проблему решить уже было невозможно. Межпозвоночная грыжа была в запущенном виде, хозяева не обращались с этой проблемой к узкому специалисту и лечили собаку, возможно, сами, что дало осложнения в виде рвоты с кровью, - отмечает специалист.

Собаку-инвалида не каждый готов принять в семью, но ветеринару такие трудности были не страшны - ведь она привыкла к самым разным пациентам. К тому же, у нее дома дружно жили несколько собак и кошек. Женщина настолько привыкла и привязалась к Лане во время лечения, что решила оставить ее у себя.

- Она меня всегда искала глазами, прямо ждала меня, если я - на приеме, в командировках. Лана была со мной постоянно, я ее возила домой, так как раньше круглосуточного стационара в клинике не было. Сейчас мы даже не представляем, как жили без нее. Она будто всегда была с нами. Собака очень жизнерадостная, любит играть с другими животными. Кошек никогда не обижает. Да и вообще в жизни не проявляла какой-либо агрессии, - делится ветеринар.

«Делаю все, что от меня зависит»

После того, как бульдожка пошла на поправку, стало понятно, что сама гулять она не сможет, а каждый раз носить на руках 11-килограммовую собаку было бы непросто. Недолго думая, специалист зашла в интернет и нашла информацию о том, как сделать коляску для пса.

В коляске бульдог может удобно гулять по набережной. Фото: личный архив

- Первое устройство надевается на лапы, с ним мы ходим гулять на поводке. Приспособление подтягивает задние лапы, и Лана спокойно идет. Второе устройство – коляска на колесах, которую тоже смастерили сами. Из труб собрали каркас, люди принесли нам колесики. В коляске ходим гулять на набережную, - рассказывает наша собеседница.

С тех пор Лана зажила по-новому и наслаждается всеми собачьими радостями. В семье ее даже прозвали «собака-улыбака», потому что после всех пережитых бед она не перестает постоянно улыбаться.

- Я думаю, что это не зря все было. Очень люблю свою собаку, а она любит меня. Всегда радуется, лает, рычит, носит тапочки. Нужно видеть это, даже не передать словами, - говорит хозяйка.

Специалист отмечает, что самое сложное в работе ветеринаром - отпускать животных «за радугу». А самым приятным моментом становится спасение.

- Конечно, я живой человек и могу уставать, но стараюсь делать все возможное со своей стороны, чтобы помочь. Понятно, что я не могу спасти всех, как бы этого ни хотелось, но все, что от меня зависит, я всегда делаю. Люди, бывает, приходят и говорят, что все отказали в помощи и просят сделать хоть что-нибудь. Вы бы знали, сколько радости в глазах таких хозяев, если мне удается спасти их питомца. Это дорогого стоит. И даже слов никаких не нужно, - улыбается Елена.

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