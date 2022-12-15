Перед Новым годом «Аэрофлот» запускает прямые рейсы из Москвы в аэропорт Хибины

30 декабря аэропорт "Хибины" примет первый рейс компании "Аэрофлот". Фото: ПАО "ФосАгро"

Накануне новогодних праздников транспортная связь Апатитско-Кировской агломерации с другими городами, в том числе с Мурманском и Москвой, существенно поменялась, причем, в лучшую сторону. Важность этого трудно переоценить: турпоток в Кировск и Апатиты растет с каждым сезоном, ведь Хибины не первый год входят в топ лучших мест для горнолыжного отдыха и самых популярных мест для посещения в Заполярье.

Чтобы туристам было удобнее добираться до склонов, с 29 декабря столицу России и Хибины свяжет «Лыжная стрела» - туристический поезд сообщением Москва - Апатиты. А 30 декабря аэропорт Хибины примет первый Airbus-320 из Шереметьева от компании «Аэрофлот». Он откроет регулярные прямые перелеты по маршруту Москва – Апатиты - Москва. Полеты будут проходить трижды в неделю по понедельникам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Шереметьева - в 11.50, прибытие в Хибины - в 14.20, обратные рейсы в столицу – в 15.20.

- Благодаря сотрудничеству с авиакомпанией «Аэрофлот», ее широкой маршрутной сети и гибким возможностям для стыковок, упрощаются варианты планирования путешествий для жителей Мурманской области, - отмечает генеральный директор аэропорта Хибины Светлана Скопина.

Прямые рейсы «Аэрофлота» будут удобны как для туристов, так и для северян, которые смогут из столицы добраться до других городов России, используя стыковочные рейсы.

- Пассажир получит единый трансфертный тариф и билет, а, значит, и посадочный талон до конечного пункта маршрута. Багаж также оформляется до конечного пункта в аэропорте отправления. При этом пассажиры будут пользоваться всеми привилегиями участников программы лояльности «Аэрофлот Бонус», - пояснила Светлана Скопина.

Также заполярный аэропорт принимает рейсы авиакомпании «Северсталь» из Москвы (Шереметьево) и Санкт-Петербурга, авиакомпании S7 – из Москвы (Домодедово), авиакомпании «Россия» - из Санкт-Петербурга. Выбор направлений не удивителен – на них приходится 85% спроса.

Напомним, что аэропорт Хибины в ближайшие годы ждет большое обновление – запланирована его масштабная реконструкция при содействии компании «ФосАгро». Возможности воздушной гавани вырастут. Уже в этом году пассажиропоток здесь достигнет 190 тысяч человек в год. Это в 10 раз больше, чем 6 лет назад.

Обновление аэропорта идет параллельным курсом с развитием горнолыжного курорта «Большой Вудъявр», который также является инвестиционным проектом «ФосАгро» и правительства региона. За последние годы «БигВуд» преобразился и нарастил мощности, так, в 2022 году он первым в России открыл сезон катания на горных лыжах и сноубордах. В развитие курорта «ФосАгро» уже инвестировала более 5 миллиардов рублей.

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