В Северодвинске уволили сотрудников ГИБДД, которые остановили пьяного военного прокурора на День защитника Отечества

В официальные инстанции с требованием объяснить, почему уволили сотрудников ДПС, обратился депутат Совета депутатов Северодвинска Сергей Илюхин. Фото: Артем КИЛЬКИН

В ночь на 23 февраля в Северодвинске двое находившихся на посту сотрудников ДПС получили информацию, что по городу может ехать военный прокурор, который сел за руль пьяным. И машину с таким водителем они действительно увидели, остановили и, как говорится сухим языком пресс-релиза, «отстранили водителя, который является лицом, обладающим особым правовым статусом, от его управления».

Казалось бы, сотрудники УГИБДД поступили правильно и подвоха нет, но после этого их не только уволили за поступок, порочащий честь сотрудника ОВД, но еще и возбудили в их отношение уголовное дело за превышение должностных полномочий. Но за что?

- Зная, что водитель сопротивления им не оказывает, подозреваемые заведомо незаконно осуществили его личный досмотр и применили к нему физическую силу и наручники, после чего принудительно усадили в служебный автомобиль и более 30 минут удерживали в наручниках. В результате потерпевшему причинены телесные повреждения в виде ссадин, - сообщили в СУ Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому АО.

Глава СКР Александр Бастрыкин дал поручение главе регионального СУ докладывать ему о ходе расследования уголовного дела. Что же касается военного прокурора, то он попал под административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (отказ водителя от прохождения освидетельствования), суд лишил его прав на полтора года и приговорил к штрафу в размере 30 тысяч рублей.

Депутат Госдумы от Архангельской области Александр Спиридонов призывает детально разобраться в ситуации.

- Выглядит это как привилегированным можно нарушать законы, а простым людям нельзя. И уж тем более лишать работы ответственных сотрудников ДПС, которые на страже порядка и на страже безопасности, категорически неправильно. Они — пример честного и справедливого подхода к работе. Судить их за что? – рассказал Александр Спиридонов порталу 29.ru.

Помимо него в официальные инстанции с требованием объяснить, почему уволили сотрудников ДПС, обратился депутат Совета депутатов Северодвинска Сергей Илюхин.

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