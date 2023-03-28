Федор Конюхов: «Мы летели не вдвоем, а втроем - с нами был Николай Чудотворец»

Перед перелетом Федору Конюхову подарили икону Николая Чудотворца - покровителя путешественников. Фото: ПАО "ФосАгро"

Вечером 27 марта в московском Внуково приземлился спецборт из Хатанги. Его пассажиры еще пару дней назад и сами были пилотами – самого большого воздушного шара «ФосАгро», построенного за всю историю отечественного воздухоплавания. Впрочем, теперь они – герои. Своим полетом, в ходе которого они преодолели 2540 километров над Арктикой, они принесли России новый мировой рекорд – по дальности беспосадочного перелета на воздушном шаре.

«Мы немножко поволновались»

После приземления и торжественной встречи Федор Конюхов и Иван Меняйло ответили на вопросы журналистов о том, как прошел исторический перелет. По словам обоих, он превратился в настоящее испытание. Самое сложно в нем, как признался Иван Меняйло, - лететь над океаном.

- Когда летишь на шарике над землей, всегда знаешь, что можно приземлиться, а когда над холодным океаном, то тут уже если что-то пойдет не так, ничего не получится. Плюс не бывает полета без каких-то больших или меньших трудностей или неисправностей. И у нас они тоже, конечно, были над океаном. Ну, мы немножко поволновались, - рассказал он.

Трудности, о которых рассказал Иван Меняйло – это недостаток кислорода на большой высоте. Из-за него пилоты постоянно боролись с отключающимися газовыми горелками. А ведь именно они снабжают шар горячим воздухом и, как следствие, подъемной силой. Однако, как рассказал Федор Конюхов, в борьбе с трудностями у них были и союзники.

- Мы летели не вдвоем, а втроем. С нами был еще Николай Чудотворец. Он помогал нам сильно, - говорит знаменитый путешественник. - Мы всегда вспоминаем, что у нас два таких помощника - «ФосАгро», который нам помог все это осуществить, и дедушка Николай, который помог нам находиться в воздухе.

Отдельные слова признательности Конюхов адресовал воспитанникам движения «Детям России – образование, здоровье и духовность». 20 лет назад оно было основано вице-президентом Российского Союза химиков, мастером спорта международного класса по дзюдо, заслуженным тренером России Андреем Григорьевичем Гурьевым в Кировске, откуда и стартовала экспедиция. Теперь отделения «ДРОЗДа» есть в каждом регионе присутствия компании «ФосАгро» - генерального партнера экспедиции.

Свое путешествие и рекорды Конюхов и Меняйло посвятили 20-летию движения "ДРОЗД". Фото: ПАО "ФосАгро"

Именно юбилею этого движения и его воспитанникам Федор Конюхов и посвятил свой полет. И, похоже, не зря. По словам путешественника, поддержка и трогательное внимание ребят согревали его все время, пока он находился в небе. Ребята, кстати, не только проводили аэронавтов в полет, но и тепло встретили их во Внуково.

Развивая традиции первопроходцев

Вместе с ними путешественников встретили члены штаба, каждый из которых тоже почти не спал в прошедшие двое суток экспедиции, журналисты, а также приятный и почетный сюрприз - с новой победой экипаж воздушного шара поздравил Президент России Владимир Путин.

«В суровых погодных условиях Вы с Иваном Григорьевичем Меняйло уверенно преодолели сложнейший маршрут – более двух с половиной тысяч километров над акваторией Баренцева и Карского морей. Ваша стойкость и сила духа в противостоянии штормовым арктическим ветрам восхищают, свидетельствуют о безграничных возможностях человека. И, конечно, важно, что свой рекорд член Русского географического общества Федор Конюхов посвятил 20-летию создания Всероссийского движения «Детям России – образование, здоровье и духовность». Убежден: такие смелые, вдохновляющие экспедиции, как Ваш полет, вносят значимый вклад в воспитание молодежи, в развитие замечательных традиций первопроходцев и исследователей, которыми всегда славилась наша страна», - отметил в поздравительном письме глава государства.

Телеграмма от президента России была зачитана в терминале аэропорта «Внуково» сразу после пресс-конференции участников экспедиции под аплодисменты участников встречи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru