Чем заняться в новогодние праздники, не уезжая далеко от Мурманска

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Не собираетесь покидать родной город на новогодние каникулы, но боитесь, что домашний отдых будет скучным? Не переживайте, даже в знакомых местах можно получить новые эмоции и яркие впечатления. А что уж говорить о тех уголках родного края, где вы еще не были! Вот несколько идей, как по-настоящему отдохнуть, перезагрузиться и с пользой провести время.

СТАНЬТЕ НА ВРЕМЯ ТУРИСТОМ

Это только кажется, что родной город исхожен вдоль и поперек. На самом деле даже знакомые улицы и заведения могут открыться с новой стороны, если прогуливаться по ним, никуда не торопясь. Поэтому берите фотоаппарат или смартфон, договаривайтесь с друзьями и отправляйтесь туда, где очень давно не были. Тогда о новогодних праздниках напомнят не только гуляния на морозе, но и походы в те места, которые в последний раз вы видели еще в детстве. Можно пойти еще дальше и на одну ночь снять номер в отеле своего города. Смена обстановки явно пойдет на пользу. А по Единой карте жителя скидка на проживание в некоторых гостиницах Мурманска для мурманчан может доходить до 30%. Проект «Единая карта жителя Мурманской области» (ЕКЖ)официально заработалв Мурманской области в октябре и к нему уже присоединились два крупных банка и десятки местных предприятий.

Получить Карту жителя просто, а главное, сделать это можно совершенно бесплатно. Помимо привычного платежного функционала, ЕКЖ содержит в себе ряд социально значимых нефинансовых сервисов.

Фото предоставлено пресс-службой банка-партнера

ЗАПЛАНИРУЙТЕ ЭКСКУРСИЮ

С каждым годом зимой все больше туристов со всей России отправляются в столицу русского севера. Один из самых популярных маршрутов - Кольский полуостров. Многие мечтают попасть в Снежную деревню в Хибинах, где ежегодно появляется новое снежное сооружение со своими залами, коридорами, замысловатыми узорами и, конечно же, неповторимым духом. А вы когда в последний раз были в этих уголках родного края? Возможно, сейчас самое время восполнить этот пробел. Тем более, жители Мурманска и области могут отправиться в путешествие на выгодных условиях–использовать свою карту жителя как проездной и платить за проезд со скидкой 10%. Однодневные и многодневные экскурсионные туры по Кольскому полуострову, а также посещение Снежной деревни для мурманчан обойдется дешевле.

Фото: freepic.com

ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ НА РЫБАЛКУ

Зачем тратить деньги на покупку рыбы, которую можно поймать самому на незатейливую снасть? И даже не придется ехать за тридевять земель, ведь Кольский залив прямо под рукой. Зимняя рыбная ловля на озерах и реках региона не проста, однако довольна увлекательна, можно удачно поймать кумжу, окуня, хариуса, налима и сига. Самые популярные места для рыбалки на полуострове: реки Варзуга, Умба, Кола, Стрельна, Варзина, Печенега, Воронья; озера Имандра, Колвицкое, Ловозеро, Колозеро, Сергозеро, Енозеро. И, конечно, Белое и Баренцево моря. Кого-то из рыбаков греет мысль, что в северных водах они могут поймать семгу, кумжу, морского окуня, форель, хариуса. Другие мечтают о щуке, окуне и налиме.

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ЗАЙМИТЕСЬ СОБОЙ

Давно собирались начать заниматься спортом или сходить в салон красоты? Пора действовать! Длинные новогодние каникулы - прекрасная возможность преобразить свою внешность, пройти давно желаемые сеансы красоты, для которых в будни не хватает ни времени, ни сил. Все-таки Новый год - хороший повод заняться собственным преображением. А в некоторых городских салонах и фитнес-центрах для жителей Мурманска и Мурманской области действуют выгодные условия по карте жителя. Не стоит упускать возможность порадовать себя и сэкономить.