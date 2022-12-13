Водоворот добра. В Мурманске прошел праздник для добровольцев «Сила Севера – в людях!»

10 декабря были вручены первые в истории Заполярья почетные знаки «За заслуги в добровольческой деятельности». Фото: Правительство Мурманской области

Профессиональных праздников в российском календаре много. Так, в декабре отмечаются День энергетика, День юриста, День банковского работника, День работника ЗАГСа, День спасателя. А вот о Дне добровольца говорят не так часто, да и в целом это понятие для нашей страны - довольно новое. А меж тем у тех, кто бескорыстно помогает окружающим, тоже есть свой праздник – отмечался он 5 декабря. А 10 числа в Ледовом дворце Мурманска состоялся большой праздник для волонтеров – «Сила Севера – в людях!».

В Ледовом дворце спорта собрались две тысячи волонтеров - и это лишь верхушка айсберга. Фото: Мурманская областная Дума

68 тысяч добрых сердец

- Сила - в наших людях, искренних, волевых. Некоторые, несмотря на свой юный возраст, а большинство наших волонтеров именно такие, делают добро для своих друзей, соседей, всех, кто в этом нуждается. Это люди, которые откликаются на все призывы о помощи, и мы ими гордимся. Здорово, что добровольцев в нашей области становится все больше и больше, - отметил на празднике губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

На данный момент в Заполярье насчитывается уже 68 тысяч человек, вовлеченных в волонтерскую деятельность. Это более чем в два раза больше, чем население Кировска или как семь городов Кола! Сейчас в Мурманской области функционирует свыше 330 молодежных общественных объединений и организаций численностью более 30 тысяч человек.

Две тысячи северян со всех уголков Мурманской области, от севера до юга Кольского полуострова, собрались на празднике в Ледовом дворце.

- Это верхушка айсберга, нас гораздо больше, мы являемся большим и сильным движением. За каждым награждаемым стоят проект, команда. С каждым годом наше волонтерское движение становится не только более массовым, но и более качественным, а наши проекты - более интересными и значимыми, - сообщила руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области Евгения Чибис. - Самое главное в волонтерстве - не перегорать, поэтому хочу пожелать всем нашим друзьям сохранить веру в добро, не останавливаться и достигать большего. Мы все в водовороте добра. Мы - на правильном пути!

Чтобы перечислить все достижения добровольцев в Заполярье, пожалуй, понадобятся не одни сутки. Так, в рамках акции «От родника до океана» очистили территорию у 10 источников, десятки километров прибрежной линии в различных муниципалитетах стали чище благодаря различным субботникам. К слову, собранный мусор, например, рыбацкие сетки, пошел на переработку и получил вторую жизнь. 10 декабря у «Контейнер-холла» открыли экоель, которую украсили сетями и другими отходами, собранными во время уборки Кольской земли. Как отметил Андрей Чибис, если бы ту же уборку родников организовали власти, а не волонтеры, то процесс занял бы несколько лет, так как потребовалась бы большая бумажная работа в правовом поле.

Добровольцы в Мурманской области уже высадили 18 тысяч деревьев, помогли собрать и подготовить к отправке 60 тонн гуманитарной помощи в рамках акции «Север Помогает».

Важность волонтерства россияне особенно оценили с началом пандемии коронавируса. Когда пожилые и заболевшие люди не могли выходить из дома и нужна была помощь с доставкой продуктов и лекарств, именно добровольцы протянули руку помощи всем, в том числе и медработникам, – автоволонтеры отвозили их по адресам вызовов, проводили термометрию в поликлиниках и т. д.

Большую помощь добросердечные северяне оказывают семьям участников спецоперации - например, забрать ребенка из детского сада и привести домой, пока мама на работе.

В 2022 году Заполярье может похвастаться реализацией 30 федеральных проектов: «Масштабный фестиваль в День молодежи», «Чистая Арктика», «Умный город», «Лига будущего», «Регион для молодых», «Больше, чем работа», «Твой ход», благодаря которым молодежь Мурманской области смогла организовать и воплотить собственные идеи и проекты. Также были организованы патриотические акции, приуроченные к Дню Победы: «Вахта Памяти», «Огненные картины войны», «Бессмертный полк», «Парад под окнами ветеранов», «Свеча Памяти», «Голос Победы» и многие другие.

Тур «Хороша родная» завершился в Мурманске. Фото: vk.com/rodnayafest

Признание

На празднике «Сила Севера – в людях!» прошла церемония награждения особенно отличившихся добровольцев. Так, в 2021 году по инициативе губернатора был учрежден почетный знак «За заслуги в добровольческой деятельности», и 10 декабря были вручены первые четыре награды: Наталие Лукьянчук из Заозерска, Олесе Францискевич из Североморска и Альбине Щетинской из Мурманска. Светлана Урошникова из Ковдора не смогла присутствовать на церемонии, ей вручат награду лично в руки. Почетной грамотой и благодарственными письмами за помощь людям в рамках гуманитарной миссии на Донбассе и за активное участие в волонтерском проекте отметили мурманских врачей «АллергоДесант+». Они, помимо прочего, в свободное время ездят по Мурманской области, в том числе в отдаленные населенные пункты, и проводят приемы северян.

В последнее время стали чаще говорить о корпоративном волонтерстве. Крупные компании, чьи сотрудники не жалеют времени и сил на проекты, также чествовались на сцене.

- Для корпоративных групп волонтерство становится новой формой объединения внутри коллективов, это возможность соединиться во имя чего-то доброго, узнать друг друга в новой ипостаси, - добавила Евгения Чибис.

Награды также были вручены для Мурманской областной Думы и победителям конкурса «Доброволец года».

Число волонтеров в регионе растет. Фото: Правительство Мурманской области

«Не надо слишком часто говорить о патриотизме»

Красивым музыкальным финалом праздника стал концерт в рамках первого всероссийского тура в поддержку внутреннего туризма «Хороша родная». На сцене Ледового дворца выступили группы «Любэ», «Город 312», «Корни» и Виктория Дайнеко.

- Мы уже третий раз за год приезжаем к вам! Очень любим Мурманскую область! – отметили музыканты из «Город 312» и с улыбкой добавили, - нам так нравится, как из аэропорта едешь и мимо Мурмашей. Название такое милое! Хорошо у вас, и люди такие хорошие.

- Сегодня даже записала новогоднее поздравление из вашего города, у вас так красиво, особенно вечером. Как ярмарка из огней! В Москве такие украшения можно увидеть на основных улицах, например, на Гостином дворе, Красной площади, а у вас едешь по проспекту Ленина, и кажется, что он не кончается. Северное сияние над ним! (иллюминация. – Ред.), - добавила солистка группы Светлана Назаренко (Ая).

У каждого участника тура «Хороша родная» свои рекомендации по локальному туризму. Для кого-то это близкие сердцу места из детства, для других – регионы, где они побывали с гастролями. Например, «Город 312» восхитили Камчатка, Дагестан, Алтай, Ростов Великий. Виктория Дайнеко вспоминает места, куда приезжала к родным, например, Казахстан, а еще она мечтает побывать в Териберке.

- Я не первый раз приезжаю в Мурманскую область, но никак не могу добраться до Териберки. Только с удовольствием смотрю видео про нее в сети. Для начала, я так думаю, надо хотя бы купить теплую одежду, - смеется певица. – А вообще меня восхищает ваша северная природа. Я помню, как ехала на концерт, а по сторонам было так красиво! Хотелось везде останавиться, выйти из машины, все потрогать, рассмотреть.

Яркий пример работы добровольцев: из собранного на побережье Баренцева моря мусора создали экоель. Фото: Правительство Мурманской области

Так как концерт совпал с праздником для добровольцев, то журналисты не могли не задать вопрос артистам о том, как волонтерство касается их жизни.

- Времени на волонтерство не всегда хватает, но все артисты так или иначе делают добрые безвозмездные дела. Ведь мы участвуем не только в платных концертах, но и ездим выступать в больницах, детских домах, - отмечает «Город 312».

- У нас очень много таких выступлений. Недавно, например, мы приехали домой к совсем маленькой девочке, которая на улице нашла зажигалку, принесла домой и «включила», а та взорвалась у нее в руках. Ребенок получил серьезные травмы, мы приходили ее поддержать, - рассказали участники группы «Корни».

Именно в Мурманске завершился тур «Хороша родная», всего концерты прошли в 14 городах.

- Этот тур мы делали для людей. Патриотизм у каждого у нас в душе, мы родились уже патриотами. Но нельзя постоянно мусолить такие понятия: они очень дорогостоящие, как любовь, – не надо об этом говорить все время. Иначе теряется ценность, - отметил после завершения концерта солист «Любэ» Николай Расторгуев.

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