Праздник не отменить. На главной елке Мурманска зажглись огни

Каждый мог стать частью церемонии, когда главную елку Мурманска украсили тысячи огней. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Ой, колется! – смеется девчушка лет четырех, которую мама укутывает в мишуру.

- Снять? – заботливо спрашивает женщина.

- Нет! Хочу быть класивая-класивая!

В субботу, 10 декабря, в центре Мурманска было многолюдно. Пожалуй, даже в новогоднюю ночь порой не собирается столько человек, как в этот раз. Повод выйти из дома, хотя столбик термометра стремился к -10-ти, был хороший – зажжение огней на главной елке столицы Заполярья.

- Настоящий праздник с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами прошел на площади Пять Углов. Огоньки на елке по традиции зажигали все вместе! Хочу поблагодарить юных участников представления и организаторов, вы помогли сделать новогоднюю сказку чуть ближе, - отметил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Творческие коллективы Мурманска подарили зрителям красивое театрализованное шоу. Фото: Правительство Мурманской области

Несмотря на непростое время, которое проживает наша страна, для северян и гостей города решили провести праздник, а не просто зажечь гирлянды. Перед тем, как сердце Мурманска стало ярче и светлее от теплых огоньков иллюминации, гости мероприятия увидели театрализованное шоу от творческих коллективов города, в том числе - спортивных школ и театральных коллективов. Если обычно юные северяне помогали искать Снегурочку, которую украли темные силы, то в этом году сюжет волшебной сказки был построен вокруг исчезновения Деда Мороза.

- Честно говоря, я впервые смотрю новогоднее представление на открытии елки, хотя родилась и живу в Мурманске. Может, в детстве родители водили, но я не помню. А сейчас я стала тетей и привела племянника. И знаете, я даже не думала, что это так здорово! Во-первых, многие пришли нарядными – кто в новогодней шапке, кто с мишурой, некоторые и вовсе в карнавальных костюмах. Мы вот не догадались так сделать, в следующем году учту! Во-вторых, здесь настоящая атмосфера детства! Все друг другу улыбаются, вежливые, пропускают детей поближе к сцене. Когда все хором кричали, отвечая на вопросы сказочных персонажей со сцены, у меня мурашки по коже пошли! Это же - как вернуться в детство, - поделилась своими эмоциями Милана Косунова.

Перед Новым годом шло обсуждение, стоит ли отмечать праздник так масштабно, как раньше, или отменить массовые мероприятия на фоне специальной военной операции. В Мурманске приняли решение, что празднование состоится, хоть и без излишеств. Так, в новогоднюю ночь не будет фейерверка.

Северян ждала встреча со Снегурочкой и Дедом Морозом. Фото: Администрация города Мурманска

- Наша задача как взрослых, сделать этот праздник веселым и запоминающимся, особенно когда многие отцы защищают нашу страну в зоне специальной военной операции. Главный вопрос, который они задают, когда мы созваниваемся: «Как там наши семьи?». В этом году мы делаем праздник для детей, - отметил на открытии елки губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Праздник в сердце Мурманска оценили и те, кто приехал к нам по делам. Так, в гостинице Azimut остановился коллектив группы «Город 312», который выступил перед северянами 10 декабря в рамках первого всероссийского тура в поддержку внутреннего туризма «Хороша родная».

- У вас так красиво! Как будто на ярмарке какой-то. Я даже новогоднее обращение записала в Мурманске, так мне у вас понравилось! – рассказала «КП»-Мурманск» солистка «Город 312» Светлана Назаренко (Ая).

Праздничное настроение мурманчанам и гостям города будет создавать иллюминация: над проспектом Ленина радует северное сияние, украшен не только центр, но и другие округа, в том числе и Росляково, и Роста, где еще несколько лет назад жителям не хватало ярких огней. Также во всех округах стоят елки.

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