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Общество13 декабря 2022 14:05

Праздник не отменить. На главной елке Мурманска зажглись огни

Город-герой готов к встрече Нового года
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Каждый мог стать частью церемонии, когда главную елку Мурманска украсили тысячи огней.

Каждый мог стать частью церемонии, когда главную елку Мурманска украсили тысячи огней.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Ой, колется! – смеется девчушка лет четырех, которую мама укутывает в мишуру.

- Снять? – заботливо спрашивает женщина.

- Нет! Хочу быть класивая-класивая!

В субботу, 10 декабря, в центре Мурманска было многолюдно. Пожалуй, даже в новогоднюю ночь порой не собирается столько человек, как в этот раз. Повод выйти из дома, хотя столбик термометра стремился к -10-ти, был хороший – зажжение огней на главной елке столицы Заполярья.

- Настоящий праздник с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами прошел на площади Пять Углов. Огоньки на елке по традиции зажигали все вместе! Хочу поблагодарить юных участников представления и организаторов, вы помогли сделать новогоднюю сказку чуть ближе, - отметил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Творческие коллективы Мурманска подарили зрителям красивое театрализованное шоу. Фото: Правительство Мурманской области

Творческие коллективы Мурманска подарили зрителям красивое театрализованное шоу. Фото: Правительство Мурманской области

Несмотря на непростое время, которое проживает наша страна, для северян и гостей города решили провести праздник, а не просто зажечь гирлянды. Перед тем, как сердце Мурманска стало ярче и светлее от теплых огоньков иллюминации, гости мероприятия увидели театрализованное шоу от творческих коллективов города, в том числе - спортивных школ и театральных коллективов. Если обычно юные северяне помогали искать Снегурочку, которую украли темные силы, то в этом году сюжет волшебной сказки был построен вокруг исчезновения Деда Мороза.

- Честно говоря, я впервые смотрю новогоднее представление на открытии елки, хотя родилась и живу в Мурманске. Может, в детстве родители водили, но я не помню. А сейчас я стала тетей и привела племянника. И знаете, я даже не думала, что это так здорово! Во-первых, многие пришли нарядными – кто в новогодней шапке, кто с мишурой, некоторые и вовсе в карнавальных костюмах. Мы вот не догадались так сделать, в следующем году учту! Во-вторых, здесь настоящая атмосфера детства! Все друг другу улыбаются, вежливые, пропускают детей поближе к сцене. Когда все хором кричали, отвечая на вопросы сказочных персонажей со сцены, у меня мурашки по коже пошли! Это же - как вернуться в детство, - поделилась своими эмоциями Милана Косунова.

Перед Новым годом шло обсуждение, стоит ли отмечать праздник так масштабно, как раньше, или отменить массовые мероприятия на фоне специальной военной операции. В Мурманске приняли решение, что празднование состоится, хоть и без излишеств. Так, в новогоднюю ночь не будет фейерверка.

Северян ждала встреча со Снегурочкой и Дедом Морозом. Фото: Администрация города Мурманска

Северян ждала встреча со Снегурочкой и Дедом Морозом. Фото: Администрация города Мурманска

- Наша задача как взрослых, сделать этот праздник веселым и запоминающимся, особенно когда многие отцы защищают нашу страну в зоне специальной военной операции. Главный вопрос, который они задают, когда мы созваниваемся: «Как там наши семьи?». В этом году мы делаем праздник для детей, - отметил на открытии елки губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Праздник в сердце Мурманска оценили и те, кто приехал к нам по делам. Так, в гостинице Azimut остановился коллектив группы «Город 312», который выступил перед северянами 10 декабря в рамках первого всероссийского тура в поддержку внутреннего туризма «Хороша родная».

- У вас так красиво! Как будто на ярмарке какой-то. Я даже новогоднее обращение записала в Мурманске, так мне у вас понравилось! – рассказала «КП»-Мурманск» солистка «Город 312» Светлана Назаренко (Ая).

Праздничное настроение мурманчанам и гостям города будет создавать иллюминация: над проспектом Ленина радует северное сияние, украшен не только центр, но и другие округа, в том числе и Росляково, и Роста, где еще несколько лет назад жителям не хватало ярких огней. Также во всех округах стоят елки.

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