Segezha Group внедряет на производстве Сегежского ЦБК «золотые идеи» сотрудников

бумага рулон. Фото: Segezha Group

Программа «Фабрика идей» по вовлечению сотрудников в разработку идей по улучшениям и бережливому производству успешно работает на АО «Сегежский ЦБК» уже шесть лет. Проект реализуется на всех предприятиях Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») в регионах присутствия. Каждый участник проекта ориентирован на обнаружение и устранение потенциальной или реальной потери на производстве, каждый может предложить идею, направленную на повышение операционной эффективности, снижению затрат и улучшению бизнес-процессов.

В 2022 году работниками зарегистрировано 188 рационализаторских предложений, 55 идей были согласованы к реализации, 32 проекта выполнены. Отбор лучших идей ведет Служба по эффективности Сегежского ЦБК, которая оценивает эффект внедрения инструментов совершенствования производственных процессов по двум направлениям.

Первая группа рассматривает предложения по развитию бизнес-системы (инструменты производственного совершенствования), вторая – предложения по развитию и эффективности. Все идеи фиксируются, наиболее интересные из них рассматриваются на рабочих группах и генерируются в проекты. Прием заявок ведётся на внутреннем интернет-портале комбината. Автор может подать идею как индивидуально, так и в команде из нескольких сотрудников. За интересные идеи, согласно «Положению о премировании работников за предложения по улучшениям», по специальной формуле рассчитывается премия. Расчет материального вознаграждения команде проекта производится от фактического полученного экономического эффекта за 12 месяцев. В 2022 году из фонда оплаты труда авторам за перспективные идеи выплачено более 400 тыс. руб.

«С каждым годом мы получаем все более проработанные идеи. Материальные и моральные стимулы создают энергетику заинтересованности каждого рационализатора в лучших результатах участка. Проект позволяет экономить производственные ресурсы, повышать эффективность, культуру труда и стандарты качества. «Фабрика идей» нужна, чтобы каждый сотрудник мог внести свой вклад в развитие комбината. Идеи, как доказала практика, приносят хороший экономический эффект предприятию. Динамика вовлеченности в процесс уменьшения потерь это подтверждает», - говорит генеральный директор АО «Сегежский ЦБК» Петр Поделенюк.

СЦБК БДМ. Фото: Segezha Group

На комбинате организовано постоянное обучение, в ходе которого сотрудников знакомят с основными видами потерь, с которыми надо бороться. Созданы специальные группы по направлениям: «Древесина и химикаты», «Энергоресурсы», «Бумага», «Логистика», «Техническая», «Снабжение». Каждая группа рассматривает «узкие» места в работе цехов, высказывает идеи по их устранению, реализует интегрированные проекты. Работает корпоративный контроль эффективности использования средств, формируются программы мероприятий, направленные на улучшение условий труда. Создавая комфорт на каждом рабочем месте, улучшается производственный климат на предприятии, коллектив сплачивается идеями, работа на СЦБК становится более престижной и конкурентоспособной на рынке труда.

В 2022 году среди авторов «золотых идей» называют главного эксперта-аудитора ИСМ (интегрированная система менеджмента). Сергей Карамнов предложил идею для реализации на бумажном производстве. В картонных гильзах для намотки бумаги (втулки, выдерживающие намотку сотен метров плотной бумаги) рационализатор предложил уменьшить толщину стенок, что снизило стоимость детали на 20%. В ходе лабораторных испытаний показатель сопротивления плоскостному сжатию оказался высоким. Эксперимент продолжили в производственных условиях.

Из идей «Фабрики» прошлого года бесспорным лидером остается проект заместителя начальника химкорпуса Натальи Бувиной. Ее проект «Увеличение выработки сырого талового масла» был признан наиболее эффективным и внедрен на производстве. Экономический эффект составляет 8,4 млн руб. в год. Автор получила за свою идею 50 тыс. руб.

По оценке Службы эффективности, энергией идей заряжается всё большее количество сотрудников. Каждый стремится себя проявить и получить конкретный результат от проделанной работы. Для поддержания интереса сотрудников к работе «Фабрики идей» на комбинате учреждена номинация «Золотая идея» за лучшее эффективное рационализаторское предложение по итогам года.