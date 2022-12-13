Разные «…ологи». Каких врачей не хватает Заполярью

14 июня был создан кадровый центр медицинских работников Мурманской области для поиска, привлечения и трудоустройства медицинских кадров. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Почему не записаться к врачу?», «Почему срок ожидания на прием такой долгий?», «Почему в нашей поликлинике нет ЛОРа?», - ответ на все эти вопросы один. К сожалению, в Мурманской области не хватает медицинских работников, и проблеме этой - не один год.

Похвастаться полной укомплектованностью штата вряд ли может хоть одно медучреждение региона.

- На данный момент существует острая потребность в офтальмологах, анестезиологах-реаниматологах, оториноларингологах, терапевтах, педиатрах, неврологах, хирургах, неонатологах, врачах скорой помощи, акушерах-гинекологах, травматологах-ортопедах. Также есть нехватка среднего медицинского персонала: медицинских сестер палатных (постовых), медицинских сестер врачей-специалистов, фельдшеров-лаборантов, фельдшеров, фельдшеров скорой медицинской помощи. Отдельно хочется отметить, что ищем врачей общей практики, фельдшеров, заведующих в наши ФАПы, амбулатории (Сафоново, Титан, Североморск-3, Лесозаводский, Раякоски, Печенга, Ёнский, Междуречье), - сообщила «КП»-Мурманск» заместитель министра здравоохранения Мурманской области Елена Краснощекова.

Чтобы исправить дисбаланс в поликлиниках, больницах, ФАПах и амбулаториях, в Заполярье активно развивают меры поддержки людей в белых халатах. Например, работают программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», по которым врачи могут получить миллион рублей, а фельдшеры – 500 тысяч рублей, служебное жилье, единовременную социальную выплату на приобретение или строительство жилья. В ноябре Мурманская областная Дума поддержала законопроект, который увеличивает выплату до 1,5 миллиона рублей тем медработникам, кто приезжает работать в населенные пункты с населением до 50 тысяч человек: Заполярный, Кандалакшу, Ковдор, Оленегорск. К слову, в ряде городов, например, в Кировске и Апатитах, крупные компании вводят свои меры поддержки.

Также сотрудники системы здравоохранения входят в число участников программы «Свой дом в Арктике» и могут получить миллион рублей на покупку дома, домокомплекта или на строительство жилья.

- 14 июня был создан кадровый центр медицинских работников Мурманской области для поиска, привлечения и трудоустройства медицинских кадров в подведомственные минздраву организации, оказание сопутствующих консультационных услуг, сопровождение приехавших к нам работников, в том числе целевых студентов. С 18 июля при центре работает горячая линия, на которую можно обратиться выпускникам медицинских вузов и колледжей, врачам, фельдшерам и медсестрам, которые ищут работу в подведомственных минздраву медицинских учреждениях. Всего зафиксировано уже более 130 звонков, - отметила Елена Краснощекова. - Преимущественно вопросы касаются трудоустройства по специальности и оформления документов для трудоустройства, возможности получения мер социальной поддержки и служебного жилья. Студенты медицинских вузов обращаются с вопросами о возможности заключения договора о целевом обучении в ординатуре с последующим трудоустройством в медицинские учреждения Мурманска и Мурманской области.

К слову, вопрос о расширении поддержки молодых кадров в этом году вынесли на рассмотрение в облдуму. В Мурманской области с 1 января 2023 года стипендии ординаторов вырастут с 5 до 10 тысяч рублей, а студентов вузов - с 3 до 6 тысяч при условии учебы на «отлично» и (или) «хорошо».

- Кроме того, в период прохождения практики на территории Мурманской области законопроектом предлагается установить меры социальной поддержки в виде компенсационных выплат по оплате стоимости проезда от места обучения за пределами Мурманской области к месту прохождения практической подготовки и обратно, а также по оплате стоимости аренды жилого помещения по договору, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Если студенты медколледжей заключат договор на трудоустройство в учреждениях регионального минздрава не менее чем на три года, то смогут получать ежемесячную стипендию в 3 тысячи рублей.

А врачам и фельдшерам дефицитных специализаций будут компенсировать стоимость аренды жилья: до 20 тысяч рублей в Мурманске и до 15 тысяч в области.

С начала работы кадровый центр обработал более 1512 резюме, его специалисты провели более 400 собеседований по телефону, направили более 600 обращений к соискателям с предложением работы в нашем регионе. Уже устроились на работу 17 специалистов: оториноларинголог, аллерголог-иммунолог, стоматолог, офтальмолог, врач-инфекционист и другие.

Всего с начала 2022 года в Мурманской области трудоустроились 157 врачей и 92 сотрудника из числа среднего медицинского персонала.

КОНКРЕТНО

Куда звонить медработникам

8 (8152) 2600069 и 8 (8152) 2660288 - телефоны горячей линии кадрового центра.

Режим работы: с понедельника по пятницу, с 9.00 до 16.30.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru