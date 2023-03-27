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Политика27 марта 2023 13:31

Новая Великая революция? Мурманский астролог сделал натальную карту для Эммануэля Макрона, и она неутешительная

Астролог из Мурманска по натальной карте сделал прогноз для Эммануэля Макрона
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Астролог из Мурманска Сергей Згазинский сделал натальную карту для президента Эммануэля Макрона.

Астролог из Мурманска Сергей Згазинский сделал натальную карту для президента Эммануэля Макрона.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Французы всегда любили забастовки, это даже можно назвать их национальным развлечением. Но сейчас в стране особенно беспокойно.

Власти в обход парламента одобрили пенсионную реформу, которая повышает порог выхода на заслуженный отдых. Протесты по этому поводу стали настолько массовыми, что даже Лувр остановил свою работу, а города завалены мусором. В Франции даже начались погромы и столкновения с жандармами. Также в стране недовольны еще рядом проблем, в том числе энергетическим кризисом.

Астролог из Мурманска Сергей Згазинский сделал натальную карту для президента Эммануэля Макрона, чтобы узнать, какое будущее его ждет, как политика.

- Его Солнце совпадает с положением светила товарища Сталина. Но интересно не это, а положение планеты власти и социального устройства Юпитера. Он ретроградный и находится в самом начале знака Рака в соединении с Черной Луной в противостоянии к Солнцу. Такое положение всегда будет раздражать общественность. А сам Макрон к этой общественности будет относиться с презрением. Сейчас по этому Юпитеру скоротечно движется Марс, пробуждая протесты против президента, - написал Сергей Згазинский на своей странице в «ВКонтакте».

Он отмечает, что велик риск большого политического кризиса, который затроне французского президента.

- Символично, что в этом году Плутон переходит в знак Водолея. А как раз прошлый транзит Плутона по Водолею привел к Великой французской революции. Думаю, что Эммануэль Макрон выстоит в этом году и сохранит свою власть, однако глубокий раскол во французском обществе останется, - рассказывает Сергей Згазинский.

Напомним: политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо сообщил, что Макрон ведет Францию к войне.

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