Новая Великая революция? Мурманский астролог сделал натальную карту для Эммануэля Макрона, и она неутешительная

Астролог из Мурманска Сергей Згазинский сделал натальную карту для президента Эммануэля Макрона. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Французы всегда любили забастовки, это даже можно назвать их национальным развлечением. Но сейчас в стране особенно беспокойно.

Власти в обход парламента одобрили пенсионную реформу, которая повышает порог выхода на заслуженный отдых. Протесты по этому поводу стали настолько массовыми, что даже Лувр остановил свою работу, а города завалены мусором. В Франции даже начались погромы и столкновения с жандармами. Также в стране недовольны еще рядом проблем, в том числе энергетическим кризисом.

Астролог из Мурманска Сергей Згазинский сделал натальную карту для президента Эммануэля Макрона, чтобы узнать, какое будущее его ждет, как политика.

- Его Солнце совпадает с положением светила товарища Сталина. Но интересно не это, а положение планеты власти и социального устройства Юпитера. Он ретроградный и находится в самом начале знака Рака в соединении с Черной Луной в противостоянии к Солнцу. Такое положение всегда будет раздражать общественность. А сам Макрон к этой общественности будет относиться с презрением. Сейчас по этому Юпитеру скоротечно движется Марс, пробуждая протесты против президента, - написал Сергей Згазинский на своей странице в «ВКонтакте».

Он отмечает, что велик риск большого политического кризиса, который затроне французского президента.

- Символично, что в этом году Плутон переходит в знак Водолея. А как раз прошлый транзит Плутона по Водолею привел к Великой французской революции. Думаю, что Эммануэль Макрон выстоит в этом году и сохранит свою власть, однако глубокий раскол во французском обществе останется, - рассказывает Сергей Згазинский.

Напомним: политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо сообщил, что Макрон ведет Францию к войне.

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