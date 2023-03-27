Зарплата горняков и обогатителей «Апатита» с апреля вырастет на 15%

В компании сообщили, что по итогам 2021 года средняя заработная плата ее персонала выросла на 11%, в 2022-м - еще на 22%. Фото: ПАО «ФосАгро»

Правление компании «ФосАгро» приняло решение с апреля проиндексировать заработную плату работников предприятий Группы на 15%. Такое решение, как сообщает пресс-служба гиганта агрохимии, обусловлено высокими операционными показателями «ФосАгро», ростом производительности труда и объемов выпуска агрохимической продукции, повышением эффективности бизнес-процессов.

В компании также сообщили, что по итогам 2021 года средняя заработная плата ее персонала выросла на 11%, в 2022-м - еще на 22%.

На размере заработной платы сотрудников компании сказывается не только ежегодная индексация. Специалисты «ФосАгро», отвечающие за кадровое обеспечение, внимательно следят за ситуацией на рынке труда и за тем, чтобы доходы персонала как минимум отражали его тенденции. Поэтому зарплата здесь растет постоянно – к этому ведут как ее точечные повышения, так и решения, распространяющиеся на представителей целых групп специальностей.

Кировский филиал АО «Апатит» - горно-обогатительное предприятие Группы – не исключение из этого правила. Так, если в 2021 году средняя зарплата здесь составляла 113 354 рубля, то в 2022-м ее размер достиг 139 839 рублей – рост на 23,4%. При этом размер средней зарплаты в Мурманской области на конец 2022 года, по данным «Мурманскстата», составил немногим более 125 тысяч рублей.

- У нас на предприятиях Группы «ФосАгро» работает более 22 тысяч человек. И каждый из них вносит важный вклад в последовательный рост производственных результатов и национальную продовольственную безопасность. Мы считаем наших сотрудников главной ценностью компании, поэтому создаем комфортные и безопасные условия труда, гарантируем конкурентную и достойную заработную плату, - говорит генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников.

Помимо традиции проводить ежегодную индексацию заработной платы, в «ФосАгро» есть и другая – выплачивать своим сотрудникам премии к профессиональным праздникам – Дню химика и Дню горняка. В компании отмечают, что, как и в предыдущие годы, очередное повышение должностных окладов на ней не отразится. Сохранится и гибкая система премирования персонала, основанная на выполнении и перевыполнении плановых производственных показателей.

Более того, в этом году получит свое развитие и система коллективных договоров. На каждом из предприятий Группы они включают в себя унифицированный перечень льгот и социальных гарантий работникам. Их набор тоже широк: все сотрудники обеспечены медицинской помощью в рамках добровольного медицинского страхования, могут пользоваться преимуществами программы оздоровления и летнего отдыха, в том числе для детей сотрудников, а также корпоративной жилищной программой.

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