Федор Конюхов и Иван Меняйло на воздушном шаре обновили мировой рекорд 26-летней давности

Полет проходит в непростых условиях. Фото: экспедиционный штаб трансконтинентального перелета Федора Конюхова на тепловом воздушном шаре «ФосАгро

Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло вписали свои имена в историю новым мировым рекордом: на воздушном шаре они преодолели самое большое расстояние без посадки.

Напомним: уникальная экспедиция стартовала 24 марта в Кировске. На самом большом в истории отечественного воздухоплавания воздушном шаре, построенном специально для трансконтинентального перелета, путешественники взяли курс на Красноярский край. Так они хотели побить рекорд японца Мичио Канда, установленный в 1997 году. Тогда над Австралией пилот преодолел без посадки 2360 километров, россияне же, еще не финишировав, уже прошли по воздуху 2368 километров.

Специально для экспедиции был построен самый большой воздушный шар в России. Фото: ПАО "ФосАгро"

Полет проходит на высоте более 5000 метров, температура за бортом, если можно так говорить об открытой корзине, порядка -30.

- Сейчас в районе перелета в Красноярском крае глубокая ночь, и пилоты ведут аэростат в очень сложных погодных условиях, борясь с обледенением оболочки. Шар пересекает горное плато Путорана, известное суровыми погодными условиями. Пилоты будут продолжать полет до рассвета и планируют приземлиться в районе поселка Хатанга – столицы Полярной авиации, - сообщили в экспедиционном штабе трансконтинентального перелета Федора Конюхова на тепловом воздушном шаре «ФосАгро».

Точные данные рекорда будут зафиксированы уже после посадки, когда аэронавты передадут комиссару Международной федерации авиационного спорта Наири Баргесяну GPRS-трекер, который взяли с собой на старте.

К слову, хоть перелет еще не закончился, есть и ряд других достижений. Так, впервые полет на тепловом аэростате с открытой корзиной прошел над акваторией двух морей Северного ледовитого океана – Баренцева и Карского. Выполнен самый продолжительный полет на тепловом аэростате за Полярным кругом – всю рекордную дистанцию он проходил в коридоре 67 – 70 градусов северной широты.

Свою экспедицию Конюхов и Меняйло посвятили 20-летию социального проекта «ФосАгро» «Детям России – образование, здоровье и духовность» («ДРОЗД»).

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