Федор Конюхов и Иван Меняйло преодолели на воздушном шаре 2270 километров от Кировска

Воздушный шар с Федором Конюховым и Иваном Меняйло на борту прошел территорию ЯНАО. Фото: ПАО «ФосАгро»

В экспедиционном штабе трансконтинентального перелета Федора Конюхова на тепловом воздушном шаре «ФосАгро» сообщили последние новости о путешествии, стартовавшем в Кировске 24 марта. За полтора дня Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло преодолели 2270 километров. Напомним: в их планах установить мировой рекорд и пролететь без пересадки 2500 километров.

Сейчас аэростат уже прошел над Ямало-Ненецким автономным округом, летят над Красноярским краем.

— В районе 17 часов воздушный шар «ФосАгро» пролетел над Дудинкой и Норильском. Пилотами принято решение продолжать экспедицию. В настоящее время аэростат занимает высоту 3500 метров и со скоростью 67 км/ч движется к горному плато Путорана, а затем пересечет его с запада на восток. По информации, полученной от экипажа по спутниковой связи, оба пилота чувствуют себя хорошо, хоть и подвергаются воздействию экстремально низких температур, - уточнили в экспедиционном штабе.

Финальной точкой путешествия может стать озеро Ессей, посадка шара может состояться уже в 2.00 26 марта. Экспедицию посвятили 20- летию социального проекта «ФосАгро» «Детям России – образование, здоровье и духовность» («ДРОЗД»). Специально для нее был построен самый большой воздушный шар в истории воздухоплавания.

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