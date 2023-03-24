Федор Конюхов о перелете, в котором планирует установить два мировых рекорда: «Волнуюсь, но все получится»

Трансконтинентальный перелет начался на рассвете 24 марта - в 5.15 шар начал движение. Фото: ПАО «ФосАгро»

Горизонт уже посветлел, но все же небо над Хибинами темно-синее, на часах пять утра, и самый большой в России воздушный шар все сильнее натягивает удерживающие его канаты. Проходит 15 минут, и аэростат начинает медленно плыть над землей. Так в Кировске начинается путешествие Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло.

Свой трансконтинентальный перелет они посвятили ребятам, воспитанникам движения «ДРОЗД».

- Это уникальный проект. Он объединяет тысячи ребятишек в регионах, дает им дорогу в жизнь. Ведь и сам этот полет – идея одного из таких же мальчишек! Хочу сказать ему огромное спасибо! Пусть он видит: если всем вместе взяться за дело, большой и дружной командой, то можно достичь любой цели, решить любую задачу, самую сложную. Нужно просто верить в себя, в своих друзей, в свою страну - и все получится, с Божьей помощью, - отметил Федор Конюхов.

Кировск был выбран в качестве точки отсчета экспедиции неслучайно: здесь, в одном из главных городов присутствия «ФосАгро», «ДРОЗД» был основан вице-президентом Российского союза химиков, мастером спорта международного класса по дзюдо, заслуженным тренером России Андреем Григорьевичем Гурьевым. Также с Кольского полуострова было предпочтительнее начинать перелет, так как Кировск одновременно одна из самых северных и западных точек России - отсюда было удобно задать вектор самому длительному путешествию по воздуху без посадки, к тому же этому благоволит перенос воздушных масс на Крайнем Севере.

Специально для экспедиции был создан самый большой воздушный шар в истории отечественного воздухоплавания с объемом оболочки в 12 тысяч кубометров. Фото: ПАО «ФосАгро» / Валентин Жиганов

Экспедиция уже вошла в историю – специально для нее создали самый большой воздушный шар в истории отечественного воздухоплавания - 12 тысяч кубометров, высота вместе с корзиной – 36 метров, вес на старте – почти 6 тонн. Также участники перелета планируют установить сразу два мировых рекорда.

Первый – по дальности беспрерывного перелета на воздушном шаре - сейчас принадлежит японскому пилоту Мичио Канда: в 1997 году он преодолел по воздуху 2360 километров. Тогда как россияне поставили перед собой цель в 2500 километров. Как говорит Конюхов, это достижение в России даже не пытались побить:

- Тут сам Бог велел! У нас же страна огромная! Вот Канда в своей стране не смог далеко улететь, поэтому поехал в Австралию. А у нас такие просторы!

Второй рекорд – по продолжительности полета. Здесь участники экспедиции бросают вызов уже самим себе: вместо 55 часов, которые они пролетели шесть лет назад, путешественники хотят пробыть в воздухе 60 и более. Сделать это будет непросто.

- Это настоящий спорт. Волнуюсь, конечно. Я установил больше 20 мировых рекордов, но все равно каждый раз переживаю. Шар – сооружение серьезное, приборы как на самолете, им сложно управлять, - говорит Федор Конюхов.

По его словам, идея такого полета появилась еще в 2017 году, но долго ее не удавалось реализовать. «Не было такой мощной поддержки, какую мы получили от «ФосАгро», и такого тепла, как от жителей Мурманской области», - говорит путешественник.

Перед стартом Федора Конюхова добрыми словами напутствовали «дроздята». Фото: ПАО «ФосАгро» / Валентин Жиганов

Несмотря на ранний час, проводить Конюхова и Меняйло в дальний путь пришло немало людей, в их числе были и «дроздята».

- Мы желаем вам чистого неба и попутного ветра, преодолеть все трудности. И мягкой посадки, - пожелали юные северяне смелым путешественникам.

- Это самое главное! – улыбаясь, ответил Федор Филиппович.

Март в Мурманской области - месяц зимний. До старта полета почти каждый день был снегопад, дул ветер, а прямо перед отлетом ударили крепкие морозы. Но даже при ясном небе и штиле все не так просто. Ветер в воздухоплавании - главный друг и враг. До последнего было точно не известно, когда именно воздушный шар поднимут в воздух. Даже после того, как аэростат оторвался от земли, нет точной точки финиша, но путешественники планируют держать путь в сторону Красноярского края, над Нарьян-Маром, Воркутой, Салехардом.

- Погода в воздухоплавании – самое главное. Сейчас прогноз рабочий, - говорит Иван Меняйло.

Отследить установку рекордов поможет современная техника.

Федор Конюхов и Иван Мейняйло посвятили свой перелет 20-летию «ДРОЗДА». Фото: ПАО «ФосАгро» / Валентин Жиганов

- Я передаю Федору Филипповичу GPRS-трекер, который во время полета будет показывать, где находится шар, на какой высоте, с какой скоростью движутся. После посадки трекер передадут обратно мне, после вскрытия данных будет заключение насчет рекордов, - объяснил комиссар Международной федерации авиационного спорта Наири Барсегян. – Это грандиозный проект!

Подобные путешествия, без сомнения, вдохновят молодое поколение на то, чтобы изучать мир вокруг, открыть для себя новые места и интересные события.

- Многочисленные спортивные рекорды Федора Конюхова, в том числе вошедшие в Книгу рекордов Гиннесса, являются национальным достоянием. Они привлекают внимание всего мира к России, знакомят с ее уникальным природным и человеческим потенциалом. Но что еще более важно - задают молодежи правильный жизненный ориентир, становятся настоящей путеводной звездой. Поэтому мы особенно благодарны Федору Филипповичу за то, что свой трансконтинентальный перелет он посвятил 20-летнему юбилею «ДРОЗДа», - отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников.

С Мурманской областью Федора Конюхова связывает многое - и путешествия, и выставки картин. Так что вернуться повод есть.

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