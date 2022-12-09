Карелия. Время строить мосты

Санкт-Петербург, ШСМД. Строительство опор съезда №4. Фото: ЭкспрессСтрой

Новый проект

Реконструкция моста через реку Шуя в одноименном поселке стала вопросом, что называется, назревшим. Оценка его технического состояния Управлением автомобильных дорог Республики Карелия однозначна: демонтаж и строительство нового сооружения. Контракт на проведение этих работ на конкурсных торгах выиграло Санкт-Петербургское ООО «ЭкспрессСтрой» - компания, которая строит мосты в Карелии, Мурманской области, регионах Северо-Запада и центра России.

- Для нас это уже четвертый большой объект в Карелии и Мурманской области. Их общая стоимость более трех миллиардов рублей, - подчеркивает Роман Лебединский, генеральный директор ООО «ЭкспрессСтрой». – График работы рассчитан на два года, сроки для реконструкции такого моста очень сжатые, но контрактные обязательства будут соблюдены.

История поселка Шуя Прионежского района Карелии насчитывает более 500 лет. Вдоль реки сохранилось много старинных домов постройки конца XIX - начала XX века. Значительно выросла Шуя в советские «совхозные» времена. Возраст моста, расположенного на втором километре автомобильной трассы «Кола - станция Шуйская» и соединяющего части поселка, конечно, гораздо меньше – почти 60 лет. Мост периодически ремонтировали, пытались усиливать конструкции, но сегодня вряд ли кто-то ответит, когда ситуация с безопасностью передвижения по нему перешла в стадию необратимого ухудшения. Представить себе нормальное функционирование населенного пункта без строительства нового моста невозможно, и сегодня этот мост жизненно необходим. В декабре 2022 года началась его реконструкция. Проектной документацией по объекту предусмотрено закрытие движения по мосту на весь период производства работ.

Шуя. Старый мост. Фото: ЭкспрессСтрой

По проекту протяженность 5-пролетного путепровода составит 175 метров, ширина 14,16 метра.

- На строительство мостового сооружения через реку Шуя направлены сотрудники и техника, которые завершили строительство путепроводов на автомагистрали М-12 – новой скоростной дороге, призванной сократить в два раза время пути из Москвы в Казань, - рассказывает Сергей Савенок, главный инженер ООО «ЭкспрессСтрой». – Там свои задачи мы выполнили своевременно и с высоким качеством. Впрочем, стараемся так работать всегда.

Шуя. Проект нового моста. Фото: ЭкспрессСтрой

Мосты и путепроводы – это практически произведения искусства

- В каждом из мостов есть индивидуальность, как в конструкциях, так и в технологии их сооружения, - продолжает Роман Лебединский. - Например, в объектах, возводимых ООО «ЭкспрессСтрой», есть свои нюансы. Каждый из таких проектов, реализуемых в Карелии и других регионах, по-своему интересен. На 9 км автодороги, соединяющей Р-21 «Кола» и Сегежу, вместо пяти пролетов старого моста строится однопролетный. Это будет сборная металлическая ферма. Заметим, что под новым мостом будут оставлены старые опоры. Дело в том, что они служат направляющими водного сечения потока.

В кратчайшие сроки был построен временный мост, на который было переключено движение автотранспорта на период строительства. Мост возводится через подводящий канал Ондской ГЭС, строительство которой было начато в 1937 году, но остановлено в связи с началом Великой Отечественной войны и закончено в 1957 году.

При реконструкции моста через Ондинский канал на 22 км автодороги Р-21 «Кола» - Сегежа в компании пошли навстречу пожеланиям жителей и закрыли проезд по мосту на полгода позже, чем было предусмотрено графиком производства работ. Была найдена возможность скорректировать график. В это время выполнялись подготовительные работы, заготавливались материалы и завозились конструкции. При этом сохраняются предусмотренные контрактом сроки сдачи объекта – к концу 2023 года. На объекте строительства применяется технология создания технологических «островков», с которых строительная техника выполняет работы по разборке старых и устройству новых русловых опор. В результате удалось произвести демонтаж части 200-метрового моста в течение недели. Здесь тоже приходится иметь дело с фундаментом на скальном грунте. В граните спецтехникой проведено бурение глубиной 2,5 метра.

Путепровод на Северном дублере Кутузовского проспекта от Молодогвардейской транспортной развязки до «Москва-Сити». Фото: ЭкспрессСтрой

Сложность работы в Карелии – это скалы и болотистый грунт. Проще говоря, где-то приходится «вгрызаться», а рядом, наоборот, применять технологии усиления оснований. Непростые задачи «ЭкспрессСтрою» решать не впервой. В 2021 году была завершена реконструкция мостового перехода через реку Тулому на автодороге «Кола» в Мурманской области. Опоры в воде приходилось делать в скальном грунте, в реке со стремительным течением до 25 метров в секунду, еще и меняющимся дважды в сутки из-за приливов и отливов. К этому добавьте короткое лето и зиму со сложной ледовой обстановкой.

- Это был очень полезный опыт работы в условиях Заполярья. Мы показали свои возможности на возведении технически сложного объекта, – говорит Роман Лебединский.

Монтаж укрупненного блока кранами грузоподъемностью 550 и 500 тонн. Фото: ЭкспрессСтрой

Техничное исполнение

Необычный мост «ЭкспрессСтроем» построен над будущей скоростной автомагистралью М-12. Его ширина больше, чем длина (45,5 метра на 33 метра). Это сооружение называется биопереходом мостового типа или, проще говоря, зверопроходом. У животных есть традиционные пути миграции, и такое сооружение позволит им безопасно перемещаться через дорогу, а автомобилистов убережет от неожиданного возникновения препятствий на проезжей части.

- Мы приняли участие в строительстве третьего этапа М-12 и гордимся, что оказались сопричастны к столь грандиозному строительству, - подчеркивает главный инженер ООО «ЭкспрессСтрой» Сергей Савенок. – Строили путепроводы на развязке с дорогой Р-132 «Золотое кольцо», проходящей через Ярославль, Кострому, Иваново, Владимир, Гусь-Хрустальный. Последний из наших объектов здесь завершен в ноябре этого года.

Работают мостостроители ООО «ЭкспрессСтрой» и в Москве. Компания возводит путепровод на Северном дублере Кутузовского проспекта - от Молодогвардейской транспортной развязки до «Москва-Сити». Здесь к трудностям с наличием большого количества коммуникаций добавился переход через четырехпутную (!) электрифицированную железную дорогу. Протяженность путепровода 506,5 метра. Причем этот переход осложняется тем, что идет не перпендикулярно «железке».

М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 3 этап км 116 – км 224, Владимирская область (от пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 17Р-2 «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума» Фото: ЭкспрессСтрой

Важно отметить, что часть блоков была смонтирована автомобильным краном грузоподъемностью 1200 тонн – единственным в России. А собственно монтаж велся в редкие «окна» на железной дороге. Их давали только в ночное время и продолжительностью не более чем на два часа. Приходилось организовывать работу так, чтобы за короткий промежуток времени сделать максимальный объем работы, – рассказал Сергей Савенок.

Работает ООО «ЭкспрессСтрой» и в родном для компании Санкт-Петербурге. Выполняются контракты по заказу СПБ ГКУ «Дирекция транспортного строительства». К примеру, в этом году завершен капитальный ремонт проспекта Энергетиков и текущий ремонт улиц в Петроградском районе. В 2021 году участвовали в подключении Западного скоростного диаметра (севернее развязки с Благодатной улицей) к Широтной магистрали скоростного движения с устройством транспортной развязки с Витебским проспектом.

- Строительство в Карелии дало еще один позитивный эффект: в нашу компанию стали приходить люди из городов и сел республики. У них появилась возможность повысить свою квалификацию, чтобы стать настоящими мостовиками, - говорит Роман Лебединский. – В Карелии для реализации дальнейших планов восстановления мостов нужны надежные и обязательные партнеры. Мы готовы участвовать в новых конкурсных торгах по строительству и реконструкции самых сложных объектов.

Биопереход. Монтаж балок. Фото: ЭкспрессСтрой

ФАКТ

В настоящее время в Карелии ООО «ЭкспрессСтрой» работает на трех объектах. Это реконструкции мостовых переходов на 9 и 22 километрах автодороги, соединяющей автомагистраль Р-21 «Кола» с Сегежей, и мостового перехода в поселке Шуя Прионежского района. Применяются разные технологии строительства (надвижка конструкций, установка блоков кранами, устройство преднапряженных железобетонных балок пролетного строения и т.д.).

Реконструкция мостового перехода на км 9+950 автомобильной дороги «Кола», км 748 - Сегежа. Фото: ЭкспрессСтрой

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Карелии более 550 мостов. По оценкам экспертов, из них свыше 100 нуждаются в реконструкции. В компании «ЭкспрессСтрой» сообщили, что производственные мощности позволяют нарастить объемы работ. В следующем году в планах работать как минимум на 6 крупных объектах, а в перспективе - выполнять контракты на общую сумму 7 млрд рублей в год.

Реконструкция мостового перехода на км 22+700 автомобильной дороги «Кола», км 748 – Сегежа. Фото: ЭкспрессСтрой

С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ!

В ООО «ЭкспрессСтрой» взяли за правило – там, где работают, беречь природу и способствовать сохранению ее разнообразия, в частности, водных биоресурсов. Так, в октябре и ноябре 2022 года в реку Кемь были выпущены 318 штук молоди лосося атлантического, а в реку Шуя - 408 штук лосося озерного. Для этого в течение нескольких месяцев мальков выращивали в специализированных рыбоводных хозяйствах Карелии и адаптировали к температурному режиму рек.

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