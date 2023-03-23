«Дети - самое строгое жюри, их не обманешь». В Мурманске проходит региональный этап конкурса «Воспитатель года»

Средний возраст участников конкурса - 37 лет, а средний педагогический стаж – 11 лет. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Школа, мамы и папы, бабушки и дедушки, безусловно, играют большую роль в становлении маленького человека. Но еще одной важной ступенькой является детский сад, из стен которого малыш выносит свои первые знания о мире, где учится налаживать контакты со сверстниками, ну и, конечно, развивает творческие способности. А чтобы ребенок с удовольствием туда ходил, а не умолял родителей оставить его дома есть конфеты, нужны хорошие воспитатели.

Свое профессиональное мастерство педагоги Заполярья показывают на конкурсе «Воспитатель года Мурманской области-2023», который проводится уже десять лет. Торжественная церемония открытия регионального этапа состязания прошла в Мурманске.

Так, за звание лучшего будут бороться 13 педагогов из разных уголков Мурманской области. Среди них - 9 опытных воспитателей и 4 дебютанта (один музыкальный руководитель и три инструктора по физической культуре, для которых подготовлена отдельная номинация – «Педагогический дебют»). Средний возраст участников составляет 37 лет, а средний педагогический стаж – 11 лет.

Воспитатель Александра Гнеденко отмечает, что дети у нас очень отзывчивые, добрые и любознательные. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

- Воспитатель первым формирует у детей доверие к сфере образования, от него зависит очень многое. В том числе педагоги формируют у ребят умение вести себя в коллективе и дружить, помогают совершать новые открытия, развивают в них доброту, знакомят с культурой. Наши северные педагоги -неравнодушные люди. Они вкладывают душу и сердце, чтобы детки любили наш край и нашу страну и были успешны в своем дальнейшем пути, - отметила министр образования Мурманской области Диана Кузнецова.

Впереди у воспитателей два конкурсных этапа, в рамках которых они продемонстрируют мастер-классы, проведут занятия для детей, представят свои педагогические наработки, примут участие в дебатах и пройдут собеседование с членами жюри.

Участники конкурса имеют разный опыт в своей сфере. Так, самому опытному – 33 года, а один из педагогов только начал свой карьерный путь в качестве воспитателя и работает всего год. Одна из претенденток на победу, воспитатель детсада № 73 Мурманска Александра Гнеденко, трудится воспитателем уже девять лет. Она отмечает, что дети у нас очень отзывчивые, добрые, активные и любознательные.

Впереди у воспитателей два конкурсных этапа. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

- Я стараюсь быть для них другом. Конечно, сейчас кругом телефоны и компьютеры, но стараемся ребятам прививать любовь к художественной литературе, отвлекать от гаджетов, - рассказывает Александра Гнеденко. - Подготовка к конкурсу серьезная, ночами не спим, но оно того стоит. Вообще, профессия воспитателя тяжелая, она не для каждого. Дети - самое строгое жюри, их не обманешь. К ним нужно идти с добрым сердцем.

С приветственным словом на церемонии открытия конкурса выступила вице-губернатор Мурманской области Елена Дягилева. Она подчеркнула, что нужно постоянно искать новые формы взаимодействия с детьми, развиваться, так как мир и технологии не стоят на месте. Родители должны быть уверены, что, приводя своих детей в садик, те получают в должной мере любовь и заботу.

- Конкурс «Воспитатель года» выявляет педагогические кадры, которые неравнодушны к своей профессии, хотят найти новые творческие идеи и поделиться ими. А мы поможем их успешный опыт распространить и в другие детские сады. Педагог много времени проводит с детьми, поэтому у него должны быть доступные формы донесения информации до малышей, в чем помогает конкурс. Важно, как информация преподнесена, насколько она интересна и что останется в головах малышей, когда они перейдут в школу. Уверена, в ходе мероприятия каждый участник покажет свои лучшие профессиональные качества и будет способствовать достижению главных целей конкурса – обмену передовым опытом и популяризации одной из самых значимых профессий, - подчеркнула вице-губернатор Мурманской области Елена Дягилева.

Главный победитель представит Мурманскую область на федеральном этапе конкурса «Воспитатель года России». Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Она отметила, что правительство региона не только поддерживает воспитателей, но и помогает муниципалитетам с развитием инфраструктуры образовательных учреждений. Всего в Мурманской области насчитывается более 200 детских садов, в которые ходят порядка 40 тысяч ребятишек. За последние три года были открыты еще шесть новых дошкольных заведений благодаря нацпроекту «Демография», также в Алакуртти новый садик откроют в апреле этого года.

В прошлом году проект «Арктическая школа» по просьбам педагогов распространился на детские сады, благодаря чему 35 дошкольных заведений смогли обновить свои стены и благоустроить территорию.

Лучших участников конкурса «Воспитатель года» наградят дипломами минобрнауки региона, призами или их денежным эквивалентом. Имена лауреатов станут известны 24 марта, а главный победитель представит Мурманскую область на федеральном этапе соревнования «Воспитатель года России».

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