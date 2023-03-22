Федор Конюхов о полете на воздушном шаре в честь 20-летия «ДРОЗДа»: «С Божией помощью осуществим задуманное и побьем два мировых рекорда»

Федор Филиппович - большой друг проекта "Детям России – образование, здоровье и духовность". Фото: Дамир Бускунбаев

В Кировске вовсю идет подготовка к новой экспедиции Федора Конюхова, посвященной 20-летию со дня создания социального проекта «ФосАгро» - «Детям России - образование, здоровье и духовность». Основателем программы, нацеленной на гармоничное сочетание спорта и образования, стал Андрей Гурьев - вице-президент Российского союза химиков, мастер спорта международного класса по дзюдо, заслуженный тренер России. В честь этого события экипаж экспедиции на именном воздушном шаре «ФосАгро» планирует установить сразу два рекорда - по длительности и дальности перелета без посадки.

Специально для этого был построен уникальный воздушный шар – самый большой в истории отечественного воздухоплавания. Сейчас в городе горняков завершаются финальные приготовления к тому, чтобы аэростат поднялся в воздух со стартовой площадки. В путешествие Федор Конюхов отправится вместе с президентом Федерации воздухоплавательного спорта России Иваном Меняйло. Готовность оборудования они проверяют лично. Фиксировать рекорды будет комиссар Международной федерации авиационного спорта Наири Барсегян.

На данный момент старт путешествия намечен на утро 24 марта. Фото: Алексей Мирошниченко

- Мы не думали, что будем взлетать в таких хороших условиях: для нас отлично подготовили стартовую площадку. Я благодарю нашего генерального партнера - компанию «ФосАгро», не только ее руководителей, но и всех, кто работал над этим уникальным проектом, и лично губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса, который оказал активную поддержку экспедиции. Наш аэростат тоже особенный. До этого в России никогда не строили столь больших воздушных шаров – его объем 12 тысяч кубических метров. Надеюсь, что техника нас не подведет и с Божией помощью мы осуществим задуманное и побьем два мировых рекорда, - отметил Федор Конюхов.

На данный момент старт путешествия намечен на утро 24 марта. К слову, согласно календарю праздников, это Международный день достижений. Важную роль в том, когда именно начнется полет, играет погода, особенно скорость и направление ветра.

А пока небесная канцелярия еще не дала отмашку, именитые гости не теряют времени даром. Федор Конюхов встретился с воспитанниками центра «ДРОЗД-Хибины» и показал на 130-сантиметровом глобусе, где путешествовал и какие рекорды установил. Отвечая на вопросы юных северян, Конюхов услышал много теплых слов и пожеланий установить еще немало достижений.

Федор Конюхов встретился с воспитанниками центра «ДРОЗД-Хибины». Фото: Дамир Бускунбаев

- Федор Конюхов – образцовый пример мужества, веры в свои силы и возможности, патриотизма для подрастающего поколения. «ФосАгро» уделяет значительное внимание воспитанию подрастающего поколения в регионах присутствия. Реализацией проекта «ДРОЗД» («Детям России - образование, здоровье и духовность») компания занимается с момента основания. Федор Филиппович большой друг этого проекта, он неоднократно встречался с его воспитанниками, в том числе и здесь, в Кировске, - отметил директор Кировского филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Андрей Абрашитов.

Также в Музейно-выставочном центре «Апатит» состоялось открытие выставки картин известного путешественника «Мой путь» из 36 полотен. В честь рекордного полета в городах присутствия компании «ФосАгро» также пройдут выставки картин Федора Конюхова и встречи «дроздят» с участниками экспедиции.

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