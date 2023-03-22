Солисты «Петербург-концерта» выступили в Петрозаводске

солист « Петербург- Концерта», композитор А. Косинский. Фото: petroconcert.spb.ru

Концерт прошел при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Эстрадно-симфонический оркестр исполнил сочинения под руководством маэстро, дирижера Андрея Медведева. В концерте приняли участие исполнители Сергей Рогожин (вокал), Андрей Косинский ( вокал), Олег Гречнев (труба), Сергей Зыков (вокал). Ведущей мероприятия выступила петербургская вокалистка Яна Леонтьева. Концерт прошел в рамках фестиваля «Музыка верит в лучшее. К 100-летию легендарного дирижера Александра Анатольевича Бадхена».

О любви к творчеству, музыке и продюсерских проектах нашей газете рассказал солист « Петербург-концерта», композитор, руководитель фестиваля, Андрей Косинский.

– Андрей Юрьевич, когда впервые проявился ваш интерес к музыке?

– Такое ощущение, что музыка всегда была со мной. Я вырос в петербуржской семье морского офицера с глубокими традициями. Каждый ребенок обязательно получал всесторонние знания о живописи, музыке, хореографии, математике... С детства меня учили уважению к старшим и к учителям, пониманию слов «Отечество», «Родина». Папа мечтал видеть меня морским офицером. Но музыка была всегда на каком-то особом месте в нашей семье. И хоть я первый в семье, для кого музыка стала профессией, музицировали все и всегда.

Мама рассказала мне, что какой-то корреспондент посоветовал ей обязательно отдать меня учиться музыке, услышав, как трехлетний мальчик, еще толком не разговаривая, поет на весь Невский «Подмосковные вечера».

Так и получилось. С пятилетнего возраста – аккордеон, с шестилетнего – фортепиано. В первый класс я пошел и в обычную школу, и в «музыкалку». При этом папа по полгода – в океане, а мама – одна. Как она справлялась?

Позже наступил период «битлов». Это была уже совсем другая история. Тогда я и понял, что музыкой надо заниматься, чтобы девчонкам нравиться. А если честно, то я убежден в том, что музыка – это Божий дар. Моя задача жить музыкой, творить и не забывать благодарить Бога за выбранный в жизни путь.

– Занимаясь композиторской деятельностью, вы, в первую очередь, ориентируетесь на запросы слушателя или доверяете собственному вкусу?

– Если честно, то я сам не могу найти ответ на этот вопрос. У меня совершенно нет предпринимательской жилки. Многие мои уважаемые коллеги четко знают, что сейчас надо нести на радио, какие звуки модны, делают какие-то социологические исследования. Я же доверяю себе, своему вкусу. Не умею жить, не сочиняя музыку. Все время в голове какие-то мелодии, гармонические последовательности. А выливаются они в песни, инструментальные эпизоды. Я с одинаковым удовольствием работаю над романсом, арией мюзикла, эстрадной песней, концертирую с группой или с большим оркестром. Друзья говорят, что я сочиняю музыкальные картинки в «косинском» жанре. Даже в названии группы «косинский Оркестр» первое слово прилагательное и пишется с маленькой буквы.

– Как вам удается совмещать такие, казалось бы, взаимоисключающие деятельности, как композиторская и продюсерская?

– Это самое сложное. Вы еще забыли о наставнической деятельности. Рассказать молодежи о каких-нибудь своих секретах работы в студии со знаменитыми артистами, приемах достижения выразительности в музыке, пении – это отдельная чудесная миссия.

Мне легко. Я по-прежнему к своей деятельности отношусь не как к работе, а как к хобби, как к главному увлечению в жизни. Конечно же, мне в делах помогают коллеги, друзья и моя жена Дания, которая не только вдохновляет и «хранит очаг», а еще и является моим исполнительным директором и издателем. Без нее я никуда. Что касается совмещения композиторской и продюсерской деятельности, то я всегда сам веду свой будущий «продукт» от идеи до получения диплома «Песня Года».

– Каковы ваши впечатления от концерта в Петрозаводске?

– Скажем так, после концерта не заснуть. В голове еще звучат аплодисменты. Впечатления самые прекрасные. Безусловно, приезд такого коллектива – это событие для жителей Петрозаводска. Публика в этих северных широтах, как выяснилось, очень теплая, искренняя и душевная.

– Вы работаете в разных музыкальных стилях, которые возможно объединить в одно общее понятие «европейская популярная музыка». Как вы понимаете данный термин?

– Я даже не предполагаю, кто вообще придумал такое странное понятие, определяющее мое творчество. Я просто сочиняю и делаю это так, как могу. Коллеги говорят, что есть почерк, узнаваемость. Я стараюсь делать все красиво и достойно, как учила мама. В основном слушатели моих работ – жители России. В таком случае назовите это явление «евро-азиатская популярная музыка». Ну, даже не знаю, что сказать…

– Вы работаете с такими популярными исполнителями, как Валерий Леонтьев, Лайма Вайкуле, Алена Апина, группа «А – Студио». Что самое простое и сложное в этом сотрудничестве?

– Сложностей много. Самая главная сложность в том, чтобы «мой костюмчик» для них пришелся по «размерчику». Все, перечисленные вами артисты очень разные. Это личности. Я очень четко представляю пластику, тембр, глаза Лаймы, отдавая ей прослушать демонстрационную запись будущей песни. Работая на гастролях с Валерием Леонтьевым, я научился чувствовать его сценическую энергетику, харизму и то, как он относится к произнесенному слову. Боярский изучен и любим с детства. А Апина? Многие спрашивают, мол, как можно сочинить и «Семечек стакан» для Апиной, и «Каменный город» для «A-Студио»? Это как раз несложно.

Сложно пережить неудачу. Если ты делаешь конкретно на Боярского, то Глызин уже эту песню не споет. Или песня для Лаймы уж точно не «покатит» для Алены Апиной. Значит песня в стол? Это-то самое и неприятное.

А когда песня в работе, когда ты в студии следишь за произнесенной запятой, многоточием, когда дома с любовью собираешь окончательный вариант звучания песни, ее будущее настроение – это самое простое и очень радостное.

– Каково ваше творческое и жизненное кредо?

– Я всегда и во всем стараюсь видеть позитив. Наверное, можно обозначить кредо одним словом: «Всегда!»

– Как вы думаете, какова основная роль музыки в современном мире.

– Как и всегда. Во все времена Музыка – это мир глубоких чувств и переживаний. Это мир красоты, фантазий. Музыка заставляет нас любить. По-другому никак.