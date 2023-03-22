Губернатор Андрей Чибис о своей работе в Мурманской области: «Это большая ответственность, но я ни секунды не жалею»

Четыре года назад Андрей Чибис стал губернатором Мурманской области. Фото: правительство Мурманской области/Дмитрий Дубов

21 марта губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел «Прямую линию», на которой за 2,5 часа ответил на десятки вопросов. Начался эфир с обсуждения итогов работы главы региона за четыре года жизни в Заполярье: именно 21 марта 2019 года Владимир Путин назначил Андрея Чибиса на должность врио губернатора.

- Ни секунды об этом не жалею, наоборот, счастлив, что есть такая возможность активно трудиться. Вспоминаю первые ощущения от назначения – было осознание ответственности: регион непростой, очень важный для страны. Сама работа губернатора - непростая, а учитывая значимость Мурманской области – это высокий уровень доверия и ответственности. Эти эмоции остаются и сейчас, продолжаю каждый день погружаться в детали, и уровень ответственности растет, - сообщил в прямом эфире Андрей Чибис.

По его словам, ключевая задача для его команды – это развитие экономики Мурманской области, и сейчас в Заполярье удалось создать один из самых лучших инвестиционных климатов в стране и для малого бизнеса, и для крупных проектов.

- Мы видим динамику по инвестициям, по новым рабочим местам. Проекты, которые мы продолжаем запускать, будут кормить нашу область и всю страну не одно десятилетие. Еще одна важная задача - качество жизни людей. В первые недели работы я объехал все населенные пункты, продолжают эти поездки, замечаю – и люди замечают! - изменение облика городов и поселков. Третье направление нашей работы - поддержка семей с детьми и молодежи. К сожалению, отток молодежи имеет место быть, но мы, например, запустили проект «Работа рядом», чтобы была возможность зарабатывать; открывает общественные пространства, поддерживаем спорт, платим стипендии, развиваем волонтерского движения. Сегодня у молодых людей есть дополнительные возможности для реализации в момент учебы, и чтобы найти работу на малой родине. Для семей разрабатываем различные меры поддержки, например, «Зарплата мамы» и «Свой дом в Арктике». Нет сферы, куда бы мы не инвестировали силы, деньги, идеи, эмоции, - подчеркнул Андрей Чибис.

Напомним: губернатор Мурманской области подписал постановление, согласно которому функции Проектного офиса от министерства развития Арктики и экономики передадут аппарату правительства региона.

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