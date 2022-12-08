Мурманская область — на первом месте в рейтинге устойчивого развития Арктики

Индикаторы, по которым ранжируются регионы, иллюстрируют развитие в регионе экономики, социальной сферы и экологической политики. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Очередной ежегодный рейтинг «Полярный индекс. Регионы» выпустили Проектный офис развития Арктики и экономический факультет МГУ в декабре 2022 года. В нем оценивается устойчивое развитие регионов, которые полностью или частично входят в состав Арктической зоны России, от Карелии до Чукотки.

Мурманская область, как и в 2021 году, стала лидером рейтинга. Также свое место сохранила получившая «серебро» Республика Саха (Якутия). На третье место поднялся Ямало-Ненецкий автономный округ, в предыдущем выпуске рейтинга занимавший четвертую позицию.

Пятое место занял Красноярский край, шестое – Республика Карелия, седьмое – Республика Коми, восьмое – Чукотский автономный округ, а замыкает девятку Ненецкий автономный округ.

Рейтинг учитывает социально-экономические показатели (соотношение среднедушевых денежных доходов населения и прожиточного минимума, миграционный отток, объем производства ВРП на душу населения), эколого-экономические показатели (доля рекультивированных земель от общей площади земель, подвергшихся нарушению, % утилизированных опасных отходов, доля затрат на охрану окружающей среды в бюджете региона) и социально-экологические показатели (увеличение ожидаемой продолжительности жизни КМНС, наличие региональных и муниципальных программ по адаптации населения и хозяйственных систем к климатическим изменениям и другие).

Индикаторы, по которым ранжируются регионы, иллюстрируют развитие в регионе экономики, социальной сферы и экологической политики. Эти три аспекта составляют треугольник устойчивого развития — универсальную модель развития человеческих сообществ, разработанную ООН.

«Лидерство Мурманской области обосновано политикой по привлечению инвестиций в регион и усилиями по снижению выбросов загрязняющих веществ. Область успешно преодолела многие проблемы, характерные для других арктических регионов – у нее устойчивая диверсифицированная экономика, она является самым популярным направлением арктического туризма, у региона лучшая транспортная доступность из всех 9 субъектов АЗРФ. Географический фактор, несомненно, играет свою роль, но без последовательной политики администрации многие позитивные изменения «завяли» бы на корню», — поясняет председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин.

Проект «Полярный индекс» — совместная разработка Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) и кафедры экономики природопользования экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. «Полярный индекс. Регионы» стал первым специализированным рейтингом регионов, входящих в Арктическую зону России.

Подробные отчеты о рейтингах «Полярный индекс. Регионы», «Полярный индекс. Компании», а также международных рейтингах «Полярный индекс Баренц-региона» доступны на сайте polarindex.ru и на сайте Экспертного центра «ПОРА».

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