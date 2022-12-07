От туризма до науки. О вкладе «ФосАгро» в развитие Кировска и Апатитов говорили на форуме «Российский промышленник»

«ФосАгро» стала участником Международного форума-выставки «Российский промышленник». Фото: ПАО "ФосАгро" / скриншот видео

С 29 ноября по 1 декабря в Санкт-Петербурге прошел Международный форум-выставка «Российский промышленник», участие в котором приняли представители ПАО «ФосАгро». Это одно из самых значимых событий года в России, объединившее порядка 200 компаний, играющих значимую роль в экономике и развитии науки в России.

Первый заместитель генерального директора Сиродж Лоиков выступил на панельной сессии Бизнес-школы РСПП и Комиссии РСПП по туристской индустрии «Устойчивое развитие территорий присутствия промышленных компаний через социальные, экологические проекты и промышленный туризм». Речь шла о вкладе компании в развитие городов присутствия, в том числе – Кировска и Апатитов.

- Мы осуществляем якорные инвестиции, которые служат стартовой платформой для малого бизнеса и сферы услуг. В конечном итоге, это вклад в развитие человеческого капитала, - отметил Сиродж Лоиков.

Победителем "Хибинской весны" в 2022 году стал Александр Большунов. Фото: ПАО "ФосАгро"

В горно-туристический кластер «Хибины» вложено порядка пяти миллиардов рублей, и инвестиции помогли им из статуса моногородов перейти в разряд муниципалитетов с сильными спортивными и туристическими традициями. Например, с каждым годом обновляется рекорд по числу посетителей горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр», на различные лыжные соревнования приезжают именитые спортсмены, например, победителем «Хибинской весны» в 2022 году стал олимпиец Александр Большунов.

В тесной связке с горнолыжной инфраструктурой работает гостиничный бизнес Апатитско-Кировской агломерации. Так, при содействии «ФосАгро» были обновлены санаторно-оздоровительный комплекс «Тирвас» и одноименный стадион, который стал площадкой для подготовки юных и именитых спортсменов. Активный отдых и подготовка будущих спортивных звезд – это про Хибины.

- Кировск очень динамично развивается как центр туризма благодаря компании «ФосАгро», благодаря федеральной и региональной поддержке. За последний год в Кировске реализованы крупные проекты, которые стали основой для развития территории. Одним из таких проектов является система искусственного оснежения горы Айкуайвенчорр, которая позволяет кататься по горным склонам с ноября по июнь – это самый продолжительный горнолыжный сезон в стране, - уверен глава администрации города Юрий Кузин.

Первый заместитель генерального директора Сиродж Лоиков. Фото: ПАО "ФосАгро" / скриншот видео

Для развития туристического потенциала города присутствия компании активно развивают инфраструктуру. Так, ремонт прошел в аэропорту «Хибины», но в планах – масштабная реконструкция, после которой возможности второй по величине воздушной гавани Заполярья станут больше. Также в 2021 году на горе Айкуайвенчорр открылся уникальный панорамный ресторан «Плато» - самый высокогорный на Северо-Западе России. Работы над ним стали вызовом для инженерной мысли, зато теперь Кировск обрел новую достопримечательность.

В планах у «ФосАгро» создать гостиничные комплексы и визит-центр нацпарка «Хибины» в туристско-рекреационной зоне «Поле Умецкого», четырехзальный кинотеатр с планетарием и аквакомплекс с гостиницей и многоуровневым паркингом. Проекты помогут создать новые рабочие места. К слову, сейчас уровень безработицы в Кировске составляет 0,9%, что является одним из самых низких показателей в Заполярье.

При этом помимо спорта и туризма «ФосАгро» поддерживает развитие образования и науки в Кировске и Апатитах, чтобы на родной земле северяне могли развить свои таланты и применить их.

Ресторан "Плато" в Хибинах стал самым высокогорным на Северо-Западе России. Фото: ПАО "ФосАгро"

- Как лидер мировой отрасли минеральных удобрений, мы понимаем, что кадры и инновации – ключ к долгосрочному устойчивому развитию. В этой связи мы выстраиваем свою работу с научно-образовательным сектором одновременно по нескольким векторам: в сотрудничестве с учебными заведениями создаем корпоративную образовательную парадигму «Школа - колледж/вуз - предприятие», сотрудничаем с аграрными вузами, оказываем поддержку молодым ученым и развиваем собственные научные компетенции, - сказал Сиродж Лоиков.

«ФосАгро» сотрудничает с 30 вузами страны, в том числе с Санкт-Петербургским горным университетом, помогая еще со школьной скамьи готовиться к поступлению, а после получать рабочие места в соответствии с выбранным профилем. Для тех, кто хочет работать в сфере науки, разрабатываются программы поддержки.

Вклад в развитие городов присутствия со стороны компании не прекращается, несмотря на непростые геополитические события.

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