Елена Миляева выступила на сцене Карельской филармонии для зрителей республики

вокалистка ( сопрано) Елена Миляева. Фото: Личный архив Елены Миляевой / vk.com/id599261

В программе были представлены вокальный цикл «Любовь и жизнь женщины» Р. Шумана, сцена смерти Джульетты из оперы «Ромео и Джульетта» Ш. Гуно.

Также на сцене филармонии была исполнена Симфония № 9 «Из Нового света», увертюра к опере «Отелло» А. Дворжака, сыгранные оркестром филармонии Республики Карелия. Дирижером выступил Петр Максимов. Елена Миляева принимала участие в многочисленных музыкальных концертах, выступлениях, в том числе и на сцене БЗФ им. Д. Шостаковича, концертного зала им. Чайковского г. Москва, Александринском театре, Эрмитажном театре и других. У исполнительницы и ранее был опыт в исполнении партий на сцене Карельской филармонии: в 2019 году вокалистка исполнила «Stabat Mater» под управлением А. Рыбалко. С 2018 года Елена Миляева активно сотрудничает с оркестром Петербург-Концерта под управлением С. Стадлера. С 2010 года работает в театре «Зазеркалье». Сцена смерти Джульетты из оперы «Ромео и Джульетта» – яркий образец лирическо-драматической арии французской оперы. Важную роль в исполнении произведения играет оркестр.

Это сочинение Гуно считается вторым по значению в творчестве композитора и одним из лучших среди многих версий шекспировской трагедии на музыкальной сцене. На русской сцене впервые была исполнена в 1870 году (на итальянском языке). Первая русская постановка состоялась в 1883 году в Мариинском театре в Петербурге. Французский искусствовед и композитор Альфред Брюно отмечал чрезвычайную смелость Шарля Гуно, проявленную им в работе над оперой. Она заключается в том, что автор не побоялся откровенно говорить о любви с людьми так называемого высшего общества, где царят насмешки, интриги, саркастические замечания. Когда Гуно лишь начинал свой творческий путь, такая публика встречала его произведения с высокомерным вызовом, критикой и даже презрением.