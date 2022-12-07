Виват, «ОпераVita»!

вокалисты Иван Гынгазов, Павел Янковский, Антонина Весенина на сцене Музыкального театра Республики Карелия. Фото: Виталий Голубев

Со 2 по 7 декабря в Большом зале в четвертый раз прошел фестиваль «ОпераVita», став праздником музыки и подарком для всех ценителей оперного искусства.

«Vita» в переводе с итальянского – «жизнь». Можно с уверенностью сказать о том, фестиваль полностью оправдал смысл данного значения. Фестиваль стал для зрителей настоящим событием и возможностью в очередной раз услышать лучшие голоса современной оперной сцены. Со сцены прозвучали лирические сцены в двух частях, семи картинах «Евгений Онегин», ведущие партии исполнили Мария Баянкина (сопрано), Павел Янковский (баритон). На гала-концерте звезд оперы, в котором с живой энергетикой, естественностью драматического существования на сцене, магической силой вокала, профессионально и экспрессивно были исполнены партии из знаменитых опер «Царская Невеста» (композитор – Н. Римский- Корсаков), «Ромео и Джульетта» (композитор – Ш. Гуно), «Турандот» (композитор – С. Рахманинов), «Риголетто» ( композитор – Верди) другие.

Произведения представили вокалисты Большого, Мариинского театров, «Геликон-оперы» Иван Гынгазов, Антонина Весенина, Павел Янковский в сопровождении оркестра Музыкального театра Карелии под руководством дирижера Михаила Синькевича. Завершающим событием стала опера в концертном исполнении «Свадьба Фигаро» (дирижер-постановщик – М. Синькевич, режиссер-постановщик – Анна Осипенко, хореограф – Анна Белич).

По мнению организаторов фестиваля, оперное искусство давно перестало быть искусством для избранных и может быть доступно самому широкому зрителю – это мнение «ОпераVita» подтверждает ежегодными аншлагами и горячим приемом публики.

Фестиваль прошел при поддержке Министерства культуры Российской федерации и Министерства культуры республики Карелия.