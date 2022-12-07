Особенности предоставления терапевтических услуг

врач медицинского центра « Поликлиник» Коренева Елена Викторовна. Фотография предоставлена медицинским центром Поликлиник ( сайт: https://poli.clinic/)

Медицинский центр «Поликлиник» напрямую связан с историей развития частной медицины в Карелии, так как является одним из медцентров, входящих в группу востребованных клиник на ул. Л. Чайкиной.

Мы побеседовали с ведущим врачом-терапевтом-пульмонологом центра «Поликлиник» Кореневой Еленой Викторовной об особенностях терапевтических услуг в клиниках на ул. Л. Чайкиной и в новом центре.

Полный спектр услуг

– Елена Викторовна, в чем особенность процедур и исследований в новом центре «Поликлиник» и клиниках на Л. Чайкиной?

– Пациент, обратившийся к нам, может оперативно получить полный спектр услуг, начиная от простого обследования (к примеру, сдачи обычного клинического анализа крови) и заканчивая высокоспециализированными обследованиями, которые помогут оперативно определить диагноз. Порой диагноз может быть очень серьезным, и в данном случае время не терпит. Много пациентов приезжают из районов республики. Мы им также оказываем максимально доступную помощь. На мой взгляд, новая поликлиника – одно из самых современных и самых оснащенных медицинских учреждений в Карелии.

– В чем основные преимущества работы многопрофильного центра?

– В обычной поликлинике обследование можно проходить долго. Можно потратить много времени на очереди и долгие ожидания записи к врачу. В наших клиниках можно пройти обследование спокойно, оперативно, укладываясь в нужные для пациента сроки. Светлое здание центра оснащено уютными просторными кабинетами, где пациент может чувствовать себя максимально комфортно. Для пациентов всегда важны качество сервиса, доступность, широкий спектр услуг в одном здании, оперативность работы врачей и персонала. В настоящее время полностью здоровых людей немного, а вот недообследованных пациентов большое количество.

Про аппарат будущего и больничный

– Что Вы можете сказать о применении современных методов диагностики и лечения в терапии в новом центре «Поликлиник»?

– У нас представлены такие виды исследований, как УЗИ (более 40 видов), фиброколоноскопия, ФГДС, ректороманоскопия, которые в принципе, сделать в обычной клинике очень трудно. В центре «Поликлиник» появилась долгожданная услуга по реабилитации – SIS-терапия, супер индуктивный метод лечения, который основан на воздействии на проблемную зону высокоинтенсивным электромагнитным полем, в результате чего уменьшаются воспалительные процессы, отек, улучшается питание тканей. За счет этого происходит восстановление и органов дыхательной системы. Понятие SIS-терапии пришло из спортивной медицины, где метод применялся в период реабилитации пациентов после травм и показал свою высокую эффективность. Сейчас в эпоху ковида и постковидных осложнений актуальна тема лечения пневмонии и восстановления после периода болезни. Также показанием для лечения является хроническая обструктивная болезнь легких, которая тоже часто встречается у пациентов, особенно курящих.

– Какова система оформления больничного листа в центре?

– В нашей клинике возможно оформить больничный лист и продлить, если это необходимо. Также здесь организованная электронная система. На пациента, который впервые обращается, заводится электронная карта амбулаторного пациента. И с момента первого обращения эта карта фиксируется в системе. Все данные о посещении сохраняются в карте. После обследования пациент получает протокол обследования. Вся документация сохраняется в электронном виде.

P.S. О внедрении технологий искусственного интеллекта в центре вы можете узнать подробнее в одном из следующих выпусков нашего издания.

ДОСЛОВНО

Записаться на консультацию к врачу можно по телефону: +7(8142) 222-004.

Адрес медицинского центра «Поликлиник»: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Л. Чайкиной, д. 5А.

Сайт: https://poli.clinic/

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