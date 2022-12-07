Победительница конкурса «Мурманские пельмени. Битва шефов» выиграла путевку в Египет

В честной, но бескомпромиссной борьбе определились лучшие среди равных. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Две недели назад в Офтальмологическом центре Мурманской области стартовал конкурс «Мурманские пельмени. Битва шефов». Двенадцать участниц старались поразить жюри оригинальной подачей и необычным вкусом блюд. Сегодня, когда уже подведены итоги и объявлены победители, можно раскрыть все секреты, не опасаясь повлиять на решение судей.

Как и было заявлено в условиях конкурса, победители получили ценные призы. Фото: Ирина Бурых

- Оценивать конкурсантов было сложно и волнительно, - рассказывает главный врач клиники Алексей Моренко. - С одной стороны, хотелось быть максимально объективным, с другой – непонятно, как этого добиться, ведь не зря говорят: «О вкусах не спорят». Особенно когда все такое аппетитное! Помимо головокружительного гастрономического путешествия (а география блюд простиралась от грузинских хинкали до итальянских тортеллини и от русской классики до пельменей с восточным колоритом), мы расширили свои познания в этой области кулинарии, да что там в области – в пельменной вселенной! Каждое блюдо – это целая история, натюрморт, а иногда и музыкальная композиция, которые вместе с изысканным вкусом позволяли мысленно перенестись на родину рецепта, презентуемого конкурсантом. Жюри было поражено фантазией и креативным подходом наших замечательных сотрудниц! Отдельный конкурс можно было провести среди соусов - столь разнообразны и изысканны они были! Одна из участниц даже испекла торт в виде кастрюльки с пельменями!

Фото: Ирина Бурых

В честной, но бескомпромиссной борьбе определились лучшие среди равных. Третье место заняла Маргарита Михеева с композицией «Предновогодний экспресс» - это жареные пельмени на шпажках, оформленные в виде елочки. Второе место досталось Елене Громаковой и ее «Рыбацким пельменям» с начинкой из палтуса и трески – лучшие рыбные пельмени из всех, что нам приходилось пробовать. И заслуженное первое место завоевала Наталья Зинько. Ее пельмени в виде снежинок, напоминающих логотип ОЦМО, с начинкой из мраморной говядины, по единогласному мнению жюри, получили высший балл.

Фото: Ирина Бурых

Как и было заявлено в условиях конкурса, победители получили ценные призы.

Первое место – туристическая путевка в Египет!

Второе место – холодильник с морозильной камерой!

Третье место – хлебопечка!

Фото: Ирина Бурых

Организаторы поздравляют призеров с заслуженной победой и жалеют лишь о том, что условия конкурса не позволяют наградить всех участниц.

Еще больше фотографий на сайте ОЦМО и в группе в ВК.

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