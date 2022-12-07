Психолог-сексолог из Мурманской области: Как говорить с детьми о половом воспитании

Грамотное отношение к собственной сексуальности поможет ребенку сформировать уникальную идентичность, которую потом можно с удовольствием и интересом познавать всю жизнь. Фото: Радаев Виктор

Эксперты по детскому развитию, включая педиатров и возрастных психологов, считают сексуальное образование крайне важным, а мнение о том, что сексуальность – это качество, доступное только взрослым, несостоятельным. На самом деле все дети сексуальны с момента рождения!

О тонкостях полового воспитания детей, находящихся в ситуации разрыва связи со значимым взрослым, рассказала участник проекта «Непростая тема»*, сертифицированный психолог-сексолог Людмила Кофейникова.

- Отсутствие информации у ребенка о своей сексуальности может в будущем стать барьером в построении близкого эмоционального контакта подростка с родителями, оказаться причиной нарушенных телесных границ и виктимного поведения. Каждый приемный родитель знает своего ребенка лучше любого, даже самого профессионального, психолога. Кроме формального возраста у каждого из нас есть возраст психический и эмоциональный. В предоставляемой ребенку информации о сексуальности важно учитывать как личностные свойства вашего ребенка, так и особенности его восприятия. Лучше всего разговоры о сексуальности вплести в обычные разговоры между делом. На самом деле мы каждый день занимаемся сексуальным воспитанием детей – во время обучения уходу за своим телом, когда учим с любовью относиться к своим родным, в моменты выбора ребенку одежды и при соблюдении требования не входить без стука в комнату другого человека, - отметила Людмила Кофейникова.

Важно объяснить ребенку, что тело во всей его целостности является неприкосновенным. То есть дома в присутствии семьи и родных, если это комфортно для всех, мы можем не заставлять ребенка быть одетым. Но ребенку важно понимать, что есть люди за пределами ближайшего круга доверия и уже рядом с ними точно следует быть одетым – так мы защищаем свое тело и не нарушаем границ другого.

Сертифицированный психолог-сексолог Людмила Кофейникова. Фото: Радаев Виктор

Подросткам трудно привыкнуть к появлению волосяного покрова на лице и других частях тела, прыщам, эмоциональным качелям. Снизить уровень дискомфорта подростка поможет доверительное общение или предложенная литература, которой сейчас достаточно. Не можете поговорить сами, обратитесь за помощью к квалифицированному психологу.

Первые впечатления ребенка об отношениях закладываются именно в момент наблюдения за своими родителями или другими значимыми взрослыми. С сыном или дочерью в подростковый период можно обсуждать различные темы, но существуют моменты, когда родительская дверь должна быть закрыта – это непреложное правило, которое необходимо соблюдать.

Когда кто-то из членов семьи не желает обниматься, он вправе сообщить об этом и ему должно быть предоставлено интимное пространство. Это нормально. Главным фактором здесь остается доверие между взрослым и ребенком.

Грамотное отношение к собственной сексуальности поможет ребенку сформировать уникальную идентичность, которую потом можно с удовольствием и интересом познавать всю жизнь.

Проект "Непростая тема" поддержан Фондом президентских грантов. Фото: Фонд президентских грантов.

КОНКРЕТНО

Советы для приемных родителей

- говоря с ребенком о сексуальности, называйте части тела своими именами - это будет способствовать формированию позитивного образа собственного тела и позволит ребенку точнее описать произошедшее в случае жестокого обращения;

- делайте сексуальное воспитание частью повседневной жизни;

- дайте ребенку возможность исследовать свое тело: не стыдите и не смущайте его за естественное любопытство;

- предоставляйте ребенку информацию в соответствии с его возрастом и личностными особенностями. Половое воспитание – это не только репродуктивное размножение, заболевания, передающиеся половым путем, и контрацепция. Это дискуссии о любви, согласии, предпочтениях, самооценке, гендерных стереотипах – обо всем, что составляет здоровые границы любого человека.

*Проект «Непростая тема» реализуется «Детской деревней-SOS Кандалакша» при поддержке Фонда президентских грантов с 1 сентября 2021 года.

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