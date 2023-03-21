Segezha Group участвует в проекте Всероссийского Акселератора по промышленному туризму

по просьбам участников экскурсии всегда проводится испытание потребительской упаковки Фото: Segezha Group

В Республике Карелия эксперты II Всероссийского Акселератора по промышленному туризму «Открытая промышленность» посетили Сегежский ЦБК и Сегежскую упаковку, ключевые активы Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») в СЗФО. В делегацию вошли представители российских Минпромторга, Минэкономразвития, Федерального агентства по туризму и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». В результате, экскурсию Segezha Group внесли в федеральный маршрут промышленного туризма «Открытая промышленность».

Члены делегации высоко оценили туристический потенциал предприятий и дали рекомендации по его дальнейшему развитию.

бумажная фабрика № 4 - БДМ-11 Фото: Segezha Group

«Промышленность имеет богатый потенциал, её объединение с туризмом – это новая точка роста. Мы бы хотели призвать промышленные предприятия активнее принимать участие в развитии промышленного туризма. Это познакомит население с производствами, технологиями, с их экологичностью. Мы готовы оказывать методологическую помощь, информационную поддержку экскурсионным программам, которые будут разработаны. Минэкономразвития Карелии уже вносит изменения в нормативно-правовые акты, регламентирующие предоставление субсидий, по которым предприятия, участвующие в программах промышленного туризма, будут их получать», - отметил Михаил Трифонов, и.о. замминистра экономического развития Республики Карелия.

«Участие в проекте «Открытая промышленность» поможет нам улучшить нашу экскурсию, сделать ее более интересной для аудитории. Готовы донести до гостей Карелии, что здесь есть не только красивая арктическая природа, но и серьезный промышленный потенциал», - говорит советник генерального директор Сегежского ЦБК по социальным вопросам, депутат Натали Карапетян.

Николай Скоробогатов, директор по производству ООО Сегежская упаковка рассказывает об уникальном оборудовании предприятия Фото: Segezha Group

На предприятиях Segezha Group в Карелии регулярно организуют ознакомительные мероприятия для школьников, студентов, бизнес-партнеров, экологов и представителей органов власти. Новая экскурсионная программа, составленная специально для проекта «Открытая промышленность», фокусируется на уникальных технологиях и свойствах выпускаемой продукции. Она охватывает бумажную фабрику и производство упаковки из крафт-бумаги.