Стихия сносила дома и уносила жизни. 87 лет назад Кировск накрыла страшная лавина

Под снежными завалами в ту ночь оказались 239 человек. Фото: Архив "КП"

Жители Кировска не понаслышке знают о сходах коварных лавин. Сотрудники МЧС регулярно предупреждают любителей зимних видов спорта и путешественников о снежных опасностях, таящихся в Хибинах. Сейчас, конечно, в городе созданы условия для безопасности. Но так было не всегда.

87 лет назад, 5 декабря 1935 года, страшная лавина обрушилась на Кировск, унеся с собой жизни многих северян. В то время город не был приспособлен к сходам снежных масс, хотя академик Александр Ферсман и предупреждал об опасностях снежных обвалов, когда Кировск только строился.

- Первые снегомерные рейки в лавинных очагах установили в апреле 1934 года, тогда же были разработаны мероприятия по искусственному спуску снега по мере накопления. Но все же требовалась помощь ученых и более серьезная научно-практическая база для решения этой проблемы. Трест «Апатит» обращался к ряду научных организаций, чтобы те включили в свои планы работ вопросы изучения лавин, однако никто на призыв не откликнулся, - рассказывают в музейно-выставочном центре «Апатит».

Равнодушие к снежной стихии обернулось трагедией. 5 декабря 1935 года после сильных двухдневных снегопадов за одну ночь с горы Юкспорр сошло две лавины. Первый снежный обвал нацелился на железную дорогу, по которой в этот момент проходил состав с рудой. Лавина сбила с рельсов паровоз, который прошел 150 метров вниз по склону и разрушил одноэтажный деревянный дом в поселке Кукисвумчорр. Под снегом погиб один человек, двое были ранены. Объем лавины оставил 33 тысячи кубических метров.

Уже под утро, в 5.25 бесшумно сошла вторая лавина, сопровождаемая облаком снежной пыли высотой до 30 метров. Фото: vk.com/museum_apatit

Уже под утро, в 5.25, бесшумно сошла вторая лавина, сопровождаемая облаком снежной пыли высотой до 30 метров. Она была еще внушительнее - 57 тысяч кубических метров.

- Лавина перемахнула через железную дорогу и до основания разрушила два жилых барака. Третий барак почти уцелел, остался без одной стены. Частично пострадали еще три дома, которые были до половины засыпаны снегом. Местами снег пробил окна и попал внутрь, - пишет музейный центр.

Под снежными завалами в ту ночь оказались 239 человек, 89 из них погибли. Поселок остался без света и связи, а последствия разгребали жильцы уцелевших бараков весь следующий день. 7 декабря для выяснения обстоятельства катастрофы и оказания помощи прибыла комиссия из Ленинграда.

После этой трагедии в тресте «Апатит» решили создать снежно-метеорологическую службу, которая занималась изучением и предупреждением лавин. 29 февраля 1936 года на горе Юкспорр открылась первая в мире горно-лавинная станция, которая разработала первую методику прогнозирования лавин на основе метеорологических данных.

Напомним: в 2021 году под лавину в Хибинах попала детская туристическая группа. Под снежными завалами погибла 12-летняя девочка.

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